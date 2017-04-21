21 Nisan, 2017

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Avrupa ülkelerinde oy kullanmaya çalışan vatandaşlarımızın korkutulmaya, sindirilmeye çalışıldığı, oylarını vermeye engel olunmaya çalışıldığı bir süreci yaşadık. Tüm engelleme çabalarına rağmen sandıktan EVET çıktı. Türkiye sevdamızdan ve Alman Anayasası’na sadakatimizden asla vazgeçmeyiz..

MUSTAFA ÇELİK

KÖLN – Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya, “Avrupa ülkelerinde oy kullanmaya çalışan vatandaşlarımızın korkutulmaya, sindirilmeye çalışıldığı, oylarını vermeye engel olunmaya çalışıldığı bir süreci yaşadık.” dedi. Sırakaya, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılan anayasa değişikliği halk oylaması için Avrupa’da yaşanan seçim sürecini ve katılım oranını muhabirine değerlendirdi.

Bu süreçte yaşanan olayları çok fazla ön plana çıkarmaktan kaçındıklarını belirten Sırakaya, “Avrupa’da maalesef terör örgütleri yandaşları tarafından bu seçim sürecinin bir şekilde engellenmeye çalışıldığı, provoke edilmeye çalışıldığı birçok olayla karşılaştık, biz bunu seçim sürecine herhangi bir şekilde halel gelmesin diye olabildiğince yansıtmamaya çalıştık.” ifadesini kullandı. Sırakaya, yaşananlardan örnekler vererek, “Brüksel’de sandık başında maalesef ciddi bir olay yaşandı. Brüksel sandık görevlisi bir arkadaşımızın aracı kundaklandı. Hollanda’da seçim mahalline gönüllü olarak vatandaşlarımızı taşıyan bir vatandaşımız darp edildi, arabası saldırıya uğradı. Fransa’nın Nantes şehrinde tekrar terör örgütleri yandaşları tarafından konsolosluğa doğru bir yürüyüş gerçekleştirildi. Avrupa ülkelerinde oy kullanmaya çalışan vatandaşlarımızın korkutulmaya, sindirilmeye çalışıldığı, oylarını vermeye engel olunmaya çalışıldığı bir süreci yaşadık.” değerlendirmesinde bulundu. Yurt dışında kullanılan oy oranını da değerlendiren Sırakaya, “Tüm engelleme çabalarına rağmen vatandaşlarımız akın akın heyecanlı bir şekilde sandığa sahip çıktılar. Almanya’da sandıktan yüzde 63 evet çıktı. Bu referandumun galibi Avrupalı Türkler oldu. Şu ana kadar yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını elde ettikten sonraki en yüksek katılımın sağlandığı bir süreç oldu. Bu rakam yurt dışındaki katılım oranının yüzde 47 olduğunu gösteriyor.” dedi.

ÜLKEMİZE AİDİYET HİSSİ YÜKSEK

Sırakaya, katılım oranının yüksek olmasının demokrasi açısından bir kazanç olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: “Katılım oranını AB seçimleriyle ya da ülkelerin yerel seçimleriyle kıyaslarsak çok çok iyi bir katılım olduğunu görüyoruz. Demokrasi adımımıza büyük bir kazanç olarak kabul ediyoruz. Diaspora kültürü açısından bakacak olursak, bugüne kadar diaspora tarihinde en fazla katılımı gösteren İtalya diasporası olmuştur, yüzde 31’lik bir katılım göstermiştir. Yüksek katılım dolayısıyla yurtdışında yaşayan Türkler ve bunların içerisinde belirgin bir rolü olan Avrupalı Türklerin ise ülkelerine karşı olan aidiyet hislerinin çok yüksek derecede olduğu ifade ediliyor. Bu da tabii bizi son derece memnun ediyor. Bu münasebetle Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımı yoğun katılımdan dolayı tebrik ettiğimi de ifade etmek istiyorum.”

EVET DE HAYIR DA KIYMETLİ

Sırakaya “16 Nisan’daki referandum oylamasında yurtdışında kullanılan oy oranı önceki seçime göre yüzde 3,25’lik artışla yüzde 48’i bulmuştur. Biz Avrupalı Türkler olarak bu katılımla yeni bir rekora daha imza attık. Zaten bu bir parti seçimi değildi. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet düşüncesi birliğinin ortak değeriydi. Evet diyen de Hayır diyende bizim için kıymetlidir. Bu süreçte Avrupa’da yaşanan gerginlikler ortadan kaldırılmalıdır. Avrupalı Türk Demokratlar olarak hayatımızı devam ettirdiğimiz ülkeye küçük dahi olsa bir zararın gelmesini asla istemeyiz. Biz ne Türkiye sevdamızdan ne de Almanya Anayasası’na olan olan sadakatimizden vazgeçeriz. Almanya’daki toplumsal huzura en ufak bir zararın gelmemesi için hepimizden elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Avrupalı Türk Demokratlar olarak Başbakan Merkel ve Alman siyasilerle bir görüşme yapmayı planlıyoruz” dedi.

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