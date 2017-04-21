21 Nisan, 2017

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Türklerin evlerine “Erdoğan’ı sevenler Türkiye’ye dönsün” mektubu bırakılıyor. Halkın yüzde 64’ü “Türkiye ile yürütülen AB üyelik müzakereleri durdurulsun”, yüzde 58’i “Çifte vatandaşlık kaldırılsın” diyor

Türkiye’de yapılan referandumda ‘evet’ çıkmasını hazmedemeyen ırkçı çevreler, Türk düşmanlığını körükleyecek adımlar geliyor. Brühl şehrinde Türklerin yaşadığı bölgede evlere bırakılan mektuplarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı savunanlara ülkeyi terk etme çağrısı yapıldı. “Almanya’daki Erdoğan’ı sevenler…” diye başlayan mektupta şu ifadeler kullanıldı: “Biz, Almanya’da Erdoğan destekçileri yüzünden endişeli ve tedirginiz. İnançları bizden farklı olduğu için, onların bizimle yaşamasına devam edilemez. Ailelerini de alıp bu ülkeyi terk etmelerini istiyoruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük planları olduğu savunulan mektupta, “Cumhurbaşkanınızın büyük planları var, yapacağınız iyilik hem onun için hem kendiniz için bu ülkeyi terk etmenizdir” denildi.

“MÜZAKERELER KESİLSİN”

Bu arada kamu kanalı ARD için yapılan “Almanya’nın Trendi- Deutschland Trend” araştırmasına göre, halkın yüzde 64’ü Alman hükümetinden Türkiye ile AB arasında yürütülen üyelik müzakerelerinin kesilmesi için çaba sarf etmesini istiyor. Ankete katılanların yüzde 8’i görüş belirtmezken, yüzde 28 ise, Türkiye’nin AB ile yürüttüğü üyelik müzakerelerinin sürdürülmesini savunuyor. Müzakerelerinin kesilmesini isteyenlere sebebi sorulduğunda ise, “Türkiye ile ilgili medyada çıkan haberlerden etkilendik” cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 58’i, 2014 yılında kabul edilen çifte vatandaşlığa da karşı olduklarını belirtti. Yüzde 38’lik bir dilim ise, çifte vatandaşlık hakkını savunuyor. Bu arada Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye gidecek vatandaşlarına yönelik seyahat uyarılarını önceki gün güncelledi. Bakanlığın internet sayfasında yer alan açıklamada “Referandumun resmi sonuçlarının, nisan ayının sonuna doğru açıklanması beklenmektedir. Gösterilerin olması ve büyük toplantılar yapılması ihtimal dışı değil. Seyahat edeceklere siyasi gösterilerden ve genel olarak büyük kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edilir” denildi. Referandum sonrasında Focus dergisi için Emnid araştırma şirketi tarafından yapılan bir başka anket ise, Almanların yüzde 82’sinin artık Türkiye’ye seyahat etmek istemediğini ortaya koymuştu.

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