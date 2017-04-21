21 Nisan, 2017

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Hamburg’da yaşayan Mehmet Gülmez, referandum seçimlerinde sandıktan “Evet” çıkınca, kurban kesti, dostlarına ziyafet verdi. MTG Kfz Meisterwerkstatt’ın sahibi Tokatlı Mehmet Gülmez (46) yaptığı açıklamada “Seçimlerde evet çıkarsa, eşe dosta ve müşterilere kurban kesip ziyafette vereceğim diye söz vermiştim.

Seçimden bir gün önce kurbanımızı kestik ve sonuçları bekledik. Sonuçlardan evet çıkınca tamirhanemde dostlarımı toplayarak seçim zaferini kutladık ve kurban etiyle mangal yaptık. Evet çıkmasaydı Türkiye zorda kalırdı. Özellikle Avrupa, daha çok üzerimize gelecekti. Terör artacaktı. Dualarımız kabul oldu” diye konuştu.

Öte yandan seçim sonuçlarından memnuniyetlerini dile getiren bazı vatandaşlarımız da Türkiye’nin önünün açıldığı yönünde görüş belirtti.

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