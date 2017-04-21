21 Nisan, 2017

Yorum Yok

Hannover Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine vekaleten atanan Yrd. Doç. Dr. İsmail Demirbağ, anadil derslerinin Alman okullarında verilmesi için çalışma başlattı

Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğu bünyesinde uzun süredir boş bulunan Eğitim Ataşeliğine vekaleten atanan Yrd. Doç. Dr. İsmail Demirbağ, ayağının tozuyla anadilde eğitim çalışmalarına başladı. Kendisinin de işçi çocuğu olarak geldiği Almanya’dan Türkiye’ye dönüp, eğitimimi orada tamamladığını ifade eden İsmail Demirbağ, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını yakından bildiğini söyledi.

ÖĞRETMEN YETERSİZ

Almanya’da anadili derslerinin istenilen nitelikte olmadığını vurgulayan Demirbağ, “Başkonsolosluk olarak Aşağı Saksonya’da 2, Bremen’de 12 öğretmenimiz var. Öğrencilerimizin sayıları artmasına rağmen Türkçe ve Türk kültürü derslerine giren öğretmenlerimizin sayısı giderek azalıyor. Anadil dersleri, sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği yaparak bu işin uzmanlarınca okullarda öğretilmeli. Bunun için yerel öğretmenlerimizle ve derneklerimizle görüşmeler yapıp işbirliği arayışlarına gireceğim. Bu konu gençliğimiz için önemli” dedi.

YASALAR BİZDEN YANA

Geçtiğimiz günlerde anadili dersleriyle ilgili Hannover Eyalet Meclisinden geçen yasadan memnun olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. İsmail Demirbağ sözlerine şöyle devam etti: “Yasa, anadili derslerinin ilkokullar dışında da verdirilmesini, sınıf geçmeye etki etmesini de kapsıyor. Ayrıca; öğretmen açıklarının giderilmesinde Türkiye ile ortak çalışmalar yapılabileceğini öngörüyor. Biz de Başkonsolosluk olarak bu konuda vatandaşlarımızın anadillerini en iyi şekilde öğrenebilmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.”

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

