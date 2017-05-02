2 Mayıs, 2017

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üyelik beyannamesini imzalayarak, 33 ay sonra kurucusu olduğu AK Parti’ye üye oldu. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. Erdoğan’ı Başbakan Binali Yıldırım karşıladı. Salonda ‘Recep Tayyip Erdoğan’ şarkısı ile karşılandı. 21 Mayıs’taki olağanüstü büyük kongrede de AK Parti’nin genel başkanlık görevine dönecek.

2002 yılında iktidara gelen AK Parti’nin hükümette olduğu son 15 yıl içerisinde bugün ayrı bir önem taşıyor. AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile 27 Ağustos 2014’te partiye veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından “beşinci çocuğu” olarak nitelendirdiği partisine 979 gün sonra yeniden üye olarak dönüyor.

ÜYELİK BEYANNAMESİNİ İMZALADI

Salona Uğur Işılak’ın seslendirdiği Dombra şarkısı ile giren Erdoğan, AK Partiye üyelik beyannamesini imzaladı. Okunan İstiklal Marşı’nın ardından Başbakan Binali Yıldırım konuşma yapmak üzere kürsüye geldi.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu’nda oylanan maddelerden biri olan ve “Cumhurbaşkanı’nın partisiyle ilişiği kesilir.” maddesinin kaldırılmasının ardından 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti’ye üye oluyor.

TÖREN AK PARTİ’DE

AK Parti’nin salı günleri TBMM’de gerçekleştirdiği grup toplantısı bugüne özel olarak Söğütözü’ndeki Genel Merkez’de gerçekleştirilecek.

33 AYLIK ZORUNLU AYRILIK

10 Ağustos 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın verdiği oylarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan ve o zamanki Anayasa’nın ilgili maddesi gereği partisinden ayrılan Erdoğan, 979 günlük zorunlu ayrılığın ardından Kurucu Lideri olduğu partisine “Efsane geri dönüyor.” sloganıyla kavuşuyor.

AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE BÜYÜK HEYECAN

– Bakanlar ve Milletvekilleri salona alınmaya başlandı.

– Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’den AK Parti Genel Merkezi’ne doğru yola çıktı.

– Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genel merkezine geldi.

SALONDAN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

AK Parti Genel Merkezi’nden tarihi toplantının yapılacağı salondan ilk görüntü geldi.

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