2 Mayıs, 2017

Yorum Yok

Erdal Altuntaş

HAMBURG- 1 Mayıs akşamı saat 19:45 sıralarında Türklerin yoğun yaşadığı Wilhelmsburg’daki Veringstr. Caddesindeki işyerlerine 15-20 kişilik bir gurup saldırı düzenledi. Yüzleri maskeli, siyah elbiseli grup caddedeki işyerlerine saldırarak ellerindeki çekiçlerle camlarını kırdılar. Milli Market ve Deutsche Bank’ın camlarını ellerindeki çekiçlerle kıran saldırgan grup, Stüben Kiosk’a da gaz bombası atarak 2-3 dakika süren eylemlerinden sonra ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdiler.

İşyeri sahipleri polisin olay yerine 20 dakika geç geldiğini söylediler. Milli Market’in sahibi Yılmaz Tülek, olay sırasında evde olduğunu belirterek “Komşu esnafların haber vermesiyle dükkana hemen geldim. Ön taraftaki camları çekiçle kırmışlar. Kamera görüntülerini polise verdik. Uzun bir süredir caddemiz çok sakindi. Umarım bundan sonra huzurumu bozacak bu tür saldırılar yapılmaz” dedi. Görgü şahitleri ve çevre esnaflar, saldırının 1 Mayıs bağlantılı solcu grupların yaptığını belirtirken “Çok organize olmuş bir gurupta 5 dakikada geldiler, kırdılar ve kaçtılar. Yüksek sesle bağırmaları ve slogan atmalarıyla da dikkatleri üzerine çektiler” diye görüş belirtiler. Olay yerine gelen polisler ise saldırıyı, Temmuz ayında Hamburg’da yapılacak G20 zirvesi öncesi sol grupların prova niteliğindeki bir eylemi olarak yorumladılar. Olay yerine gelen kriminal polisler ise kamera kayıtlarını ve şahitleri dinleyerek saldırganları bulmaya çalışıyor.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

