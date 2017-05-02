2 Mayıs, 2017

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Serdar Türen

NÜRNBERG – T.C. Nürnberg Bașkonsolosluğu DiTiB Nürnberg Eyüp Sultan Derneği’nin düzenlediği Kültür Șöleninde bir resim sergisi açtı. 15 Temmuz temalı sergide 15 Temmuz gecesi yașanan olaylar fotoğraflarla anlatıldı. Serginin açılıșı T.C. Nürnberg Bașkonsolosu Yavuz Kül bizzat kendisi yaparak böyle bir ihaneti asla unutmamalıyız dedi. Nürnberg șehidi Serhat Önder’in ailesinin seçtiği özel resimlerinde sergilendiği serginin açılıșına Din Hizmetleri Atașesi Mümin Șener, Dernek Bașkanı Hasan Aslan ve çok sayıda STK Temsilcisi katıldı. Vatandașlar Fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçilerin fotoğrafları yer yer yașlı gözler ve büyük șașkınlıkla izledikleri gözlemlendi.

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