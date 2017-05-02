2 Mayıs, 2017

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Muzaffer Çetin

KARLSRUHE- Milli Eğitim Bakanlığı, Berlin Büyükelçiliği ve Karlsruhe Başkonsolosluğu’nun hamiliğinde, Karlsruhe Eğitim Ataşeliği ve Türk-Halk Oyunları Topluluğu kurucusu ve Komite Başkanı Taner Soysal’ın organizasyonluğunda yapılan ”8. Avrupa Halk Oyunları Yarışması – BADEN TOAB Folklor Müsabakası” bin kişilik coşkulu bir katılım ve muhteşem bir finalle gerçekleşti. Karlsruhe Festplatz Konzerthaus salonunda düzenlenen çekişmeli müsabaka üç bölümde oluştu. İngiltere, Hollanda, Avusturya ve Almanya’nın 25 şehrinde katılan yarışmacılar; Baden TOAB küçükler Halk oyunları, Avrupa Küçükler Halk Oyunları kategorisinde 12, Avrupa Halk Oyunları büyükler kategorisinde 8 ekip birinci olmak için tüm hünerlerini gösterdiler. Sunumunu Reyhan Soysal’ın yaptığı yarışmaya; Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol, Konsolos Mebşure Taşkın, Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, Karlsruhe MÜSİAD Başkanı Burhan Uslu ve yönetimi, yarışma komitesi Başkanı Taner Soysal, KOAB Başkanı Erdem Arın, STK temsilcileri, iş adamları ve sponsorların yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı. Yarışmada, TOAB Küçükler grubunda Spaichingen Türk Okul Aile Birliği Folklor ekibinin ‘Van’ yöresi oyunu birinci; Bretten TOAB Folklor ekibinin sergilediği ‘İzmir Zeybek’ oyunu ikinci; Blumberg TOAB Folklor ekibinin ‘Artvin’ yöresi oyunu ise üçüncülük kazanarak, kupa ve madalyalarını coşkulu alkışlar eşliğinde, büyük bir heyecan ve gözyaşları içerisinde aldı. Yarışmada konuşan Başkonsolos Cem Örnekol, Almanya’da yaşayan Türk toplumunun özverili şekilde kültürüne, kimliğine, bu kapsamdaki halk oyunlarına sahip çıkılmasına, çocukların halk oyunlarını öğretmesine, sevdirmesine çok önem verdiklerini söyledi. Avrupa Küçükler klasmanında; Londra’dan katılan Hornsey Atatürk Okulu ‘Kıbrıs’ yöresi oyunu ile birinci, KSİ Hayta ekibinin ‘Trabzon’ yöresi oyunu ile ikinci, Dortmund ekibinin ‘Sarı Zeybek İzmir’ yöresi oyunu ile üçüncülük kazanarak kupalarını aldılar. Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı konuşmasında, ”Türk kültürünün ve folklorunun özellikle Almanya’da gurbetteki insanlarımızın sonraki nesillerince bilinmesinin, yaşatılmasının ve Avrupa’da tanıtılmasının çok önemli bir kültür etkinliği olduğunu ifade etti. Büyükler klasmanında; Lüdwigsburg Ahenk grubu ‘Trabzon’ yöresi oyunu birinci; Dortmund Türk Eğitim Merkez ‘ Serhat Efe İzmir’ yöresiyle ikinci; Kaiserslautern Türk Halk Oyunları Topluluğu ‘Giresun’ yöresi oyunu ile üçüncü oldu. Seyirciler tarafında alkışlar ve destek ıslıklarıyla başlayan yarışmada Türk Halk Oyunları Federasyonu (THOF) eğitmenleri; Sami İşel, Adnan Karaca, Zeki Akalın, Atakan Özbayrak, Aylin Mucuklegil, Levent Durgun jüre olarak görev alarak, folklor ekiplerinin oyunlarını hassasiyetle puanladı. Değerlendirme 3 bölümde oluştu. 1, yöreselliğe uygun kıyafet, giysi 2, müzik 3, oyun figürleri dikkate alınarak puanlandırıldı. Yarışmaya iştirak eden folklor sporcularına; Folklar öğretmenlerine; TOAB Yöneticilerine; Yarışma moderatörlerine; Halk Oyunları ekiplerinin Antrenörlerine; THOF Hakem ve Yöneticilerine; TOAB Federasyonu Yöneticilerine; Sponsorlara katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

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