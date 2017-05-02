2 Mayıs, 2017

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Mehmet GÜZEL

SİNDELFİNGEN- Sindelfingen DİTİB Ulu Camii’nin her sene düzenlediği kermes, geniş bir katılımla yapılınca ortaya renkli sahneler meydana geldi. DİTİB Ulu Camii’nin geniş bir alana sahip, bahçesinde ve külliye içerisinde açılan çeşitli tezgahlarda hediyelik ve çeyizlik eşyalar, kitaplar, CD, VCD’ler cami yararına satışa sunulurken,Türk mutfağının birbirinden leziz zengin örneklerinin sunulduğu yiyecek, içecek ve tatlılarının yanında, balık ve ızgara çeşitleri de kermese katılan misafirlere ikram edildi. Sindelfingen Büyükşehir Belediye başkanı Dr Bernd Vöhringer Kermesi ziyaret edenler arasındaydı. Vöhringer hersene ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek ” gerek mimarisi gerek konumu gerekse işlevi nedeniyle çok önemli olan Ulu Caminin düzenlediği kermeste sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum, kermesler iki toplumun kaynaşmasında önemli bir olgu kermes alanında Almanların olmasından mutluluk duyuyorum” dedi. Müzik derneğinin birbirinden güzel ezgi ve türküleriyle iştirak ettiği kermes alanında çocuklar içinde bir çok eğlence ve yarışmalar yapıldı. Havaların güzel geçmesi kermese olan ilgiyi artırırken, camii bahçesinde okunan Ezan-ı Şerif kermese katılanlara duygulu anlar yaşattı. Yapılan diğer kermeslerden çok farklı sahnelerin yaşandığı, kermese Alman’larında yoğun ilgi göstermesi kermese emeği geçen herkesi sevindirdi. Dernek başkanı Zeki Tekin bölgedeki Müslümanlar için önemli bir merkez konumundaki Ulu Caminin kermesinin de farklı ve herkesi kucaklayıcı olduğunu söyledi Tekin ” hersene olduğu gibi bu senede kermesimizi coşku içinde geçirdik, kermesler kültürümüzü hem komşularımıza hemde yeni yetişen gençlerimize çocuklarımıza aktarmak için çok önemli”dedi

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