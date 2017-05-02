2 Mayıs, 2017

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Kadir BİÇER-KASSEL

30 Ağustos 2008 tarihinde temeli atılan DİTİB Kassel Mattenberg Mevlana Camii tam 6 yıllık hummalı çalışmaların ardından görkemli bir merasimle açılışı gerçekleşmişti. Şimdi ise Mattenberg semtinde faaliyet gösteren ve Hessen Eyaletinin en büyük camisi olma özelliğine sahip Kassel Mevlana Camii’nde “Bahar Şenliği” başlığında düzenlenen kermeste ziyaretçilere adeta Türkiye havası yaşatıldı. Dostluk, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan ve 3 gün devam eden kermesi ziyaret edenler, Türk misafirperverliği ve lezzetleriyle karşılandı. İlgi duyanlara ayrıca cami gezdirildi. Şenliğe, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Din Hizmetler Ataşesi Ramazan Dağlı, Kassel Büyükşehir Belediye Başkan’ı Bertram Hilgen, Eyalet Milletvekili Uwe Frankenberger, çevre cemiyetlerin din görevlileri, çok sayıda Alman ve Türk vatandaşları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşının ardından açılış konuşmasını yapan Kassel Mattenberg DİTİB Camii Cemiyeti Başkanı Sümer Baş, bu tür organizasyonların, birlik ve beraberliği pekiştirmesi, sevgi ve muhabbetin artırılması açısından önemli olduğunu söyledi ve emeği geçenlere ve özellikle Kadın Kollarına teşekkür etti. Din Görevlisi Semih Öğrünç ise, kermes gibi sosyal organizasyonların, birlik ve beraberliğe yaptığı katkıyı anlattı ve emeği geçenleri tebrik etti. Kermes şenliği nedeni ile, semazen, tekvando ekibi, mehter takımı, folklor ve horon ekiplerin gösterisi ile ilahi grubunun söylediği ilahiler büyük beğeni topladı. Mattenberg Camii Cemiyeti’nin düzenlediği ve 3 gün süren kermes şenliğinde misafirlere Türk mutfağının leziz yemekleri ikram edildi.

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