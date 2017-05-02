2 Mayıs, 2017

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Nuray Berdici

MÖRFELDEN- Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki DİTİB Mörfelden Mimar Sinan camii derneği tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı etkinliği büyük ilgi gördü. Katılımın yoğun olduğu törende bir konuşma yapan Dernek Başkanı İsmail Karabulut ” 1994 yılından buyana camimizde geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinlikte çocuklarımıza şerefli tarihimizi aktarmak milli duygularımızı kabartmak ve örf ve adetlerimizi unutturmamak adına düzenlediğimiz etkinliğe olan ilgi bizi sevindirdi. Kadın kollarının hazırladığı stanlardan yapılan satışlarlada derneğimize maddi destek sağlandı. Şölen havasında geçen etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim” dedi. Dernek bünyesindeki Çocukların hazırladığı gösteriler ve yarışmalarda ilgiyle izlendi.

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