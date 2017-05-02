2 Mayıs, 2017

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Hospis ve palyatif hizmetlerinde bilgilendirici ve yönlendirici olarak AOK hep yanınızdadır!

Onurlu yaşayıp ve de o şekilde bu hayattan göç etmek, yeryüzünde ki her bireyin hakkıdır. Bu bağlamda, bazen tedavisi mümkün olmayan bir hastalığın pençesine düşmüş olabiliriz. Böyle bir durumda herkes ama herkes hastalıktan ötürü oluşan ağrıların kontrol edilmesi adına sunulan hizmetleri hastane yerine evde almak isteyecektir.

Bu alanda palyatif ve hospis hizmetleri sunulmaktadır. Bu iki hizmeti siz değerli okurlarım için açıklamak istiyorum: Ağır ve ölümcül hastalara hizmet vermek adına yasal sağlık sigortası kapsamına palyatif ve hospis hizmetleri bulunmaktadır. Burada kişiye özel ve acıların dindirilmesi adına tıbbı ve bakım hizmeti verilir. Bu durumdan muzdarip olan hasta ağrısının yanında hastane köşelerinde yanlız ölmektende sevdiklerinin yanında, ev ortamında hizmetini alır ve bu şekilde ebedi hayata uğurlanır. Hastanın aile fertlerine gelince, hastane koridorlarında zahmet çekmesi bu hizmetler sayesinde engellenmiş olur. Hem hasta ve hem de aile fertleri için böyle bir durumun kabullenilmesi ve manevi sıkıntısının çabuk atlatılması için gerekli olan tıbbi ve sosyal hizmetler sunulur.

Palyatif bakım timleri (Palliativ-Care-Team) ekip halinde çalışırlar. Günün 24 saatinde hizmet veririler. Bu timlerin içinde; doktor, hemşire, hasta bakıcı ve pisikologlar bulunmaktadır. Bunlar ayaklı hizmet sunarlar.

Bu alanlarda hizmet sunan Hospis üniteleri, hastaneler, yataklı bakım bakım hizmeti sunan palyatif hizmet kurumları, Ayakta hizmet sunan hospis kurumları, Uzmanlaştırıılmış Ayakta hizmet sunan palyatif kurumları, Ağırlıklı olarak hizmet sunan ayaklı bakım hizmet kurumları, Palyatif tıp eğitimi almış hekimler ve Kendi kendine yardım (selbsthilfegruppen) eden guruplar bulunmaktadır.

Bu hizmet reçete edilmelidir. www.aok.de/palliativwegweiser internet adresi üzerinden hospis ve palyatif alanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşları bulabilirsiniz.

Bu internet adresi üzerinde 8.000 fazla bu alanlarda hizmet veren kurum ve kuruluşlara ulaşabilirsiniz. 238 yataklı hospis hizmet kurumu, 600 üzerinde klinikler dahilinde hizmet veren palyatif servisleri, takriben 1.000 den fazla hospis hizmet kuruluşu, 400 yakın ağırlıklı olarak palyatif hizmeti sunan bakım kuruluşları, 300 fazla uzmanlaştırılmış palyatif timleri ve 4.500 fazla bilgisi ve uzmanlığı olan doktor bulunmaktadır. Kendi kendinize yardım (selbsthife) dernekleri ve telefonda manevi telkin hattıda palyatif ve hospis alanlarında hasta ve hasta yakınlarına yardım eden kurumlardandır. Bunların haricinde AOK kurumları dahilinde bu alanlarda bilgilendirme uzmanlığı olan 700 fazla bakım hizmetleri danışmanları bulunmaktadır.

Lütfen bu hizmetten yanınızdakilerini haberdar etmeyi unutmayın.

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