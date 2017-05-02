2 Mayıs, 2017

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Nuray Berdici

MAİNZ – Almanya´nın Mainz kenti yakınlarındaki DİTİB Bad Kreuznach Merkez Camii bünyesinde Kuran Kursu öğrencileri arasında bilgi yarışması yapıldı. Kutlu Doğum haftası çerçevesinde Din Görevlisi Murat Tokgöz tarafından hazırlanan sorularda din bilgisi yanında ahlak bilgisi ve güncel sorular yer aldı. Yarışmaya katılan her öğrenciye para ödülünün yanında öğrencilere içinde birbirinde değerli kitapların bulunduğu hediye çantası takdim edildi. Hediye çantasında Türkçe okuma kitapları , açıklamalı Kuran-ı Kerim kitabı ile Türk ve Alman bayrakları hediye edildi.Dernek başkanı Cihan Şen “Topluma faydalı bireyler yetiştirme , örf ve adetlerimizi tanıma ve içinde bulunduğumuz topluma uyum konusunda öğrencilerimizin yetişmesine özen gösteriyoruz“ dedi

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