2 Mayıs, 2017

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MURAT Pehlivan

Duisburg – Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Ayasofya Cami’ sinin “Şimdi Yaraları Sarma Zamanı”sloganı ile 2016 yılındaki şehit aileleri sergisinin olumlu tepkiler ile geri dönüşümü nedeniyle daha fazla bir farkındalık oluşturabilmek için Düsseldorf bölgesine bağlı olan DİTİB teşkilatları Duisburg Eren Düğün Saray’ ında sergi düzenledi. Gelir şehit ailelerine gönderilecek. Serginin açılışını Düsseldorf Başkonsolosluğu’ ndan Konsolos Ahmet Ergen, Din Hizmetleri Ataşesi Vekili Hasan Hüseyin Şen, Ayasofya Cami Başkanı Adnan Mavi, Eyalet Birliği Başkan Yardımcısı Kenan Kiraz, Yönetim Kurulu Üyesi Ergümen Balcı, Gençlik Kolları Başkanı Merve Köylü kurdela keserek yaptılar. Konsolos Ahmet Ergen yaptığı duygusal konuşmada, “şehit aileleri için yapılan her şey beni çok fazla duygulandırıyor. Ülkemizin geçtiği çok zorlu bir süreç var. Biz bu süreçte her zamankinden daha fazla kenetlenmeliyiz” ifadelerini kullandı. Organizasyonu üstlenen Wanheimort Ayasofya Cami’si yöneticisi Adnan Mavi yaptığı konuşmada “Bizim amacımız ülkenin bölünmez bütünlüğü için şehadet şerbetinden içen şehitlerin geride bırakmış olduğu ailelerini sadece dönemsel olarak insanların hissi ya da duygusal anlamda yaklaşmaları ötesinde bütün yıl içerisinde, daha sonraki yıllara da sirayet edilebilecek bir şekilde nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz düşünceyle hareket ettik. 13 Ditib teşkilatının Hanım grupları ellerinden gelen desteği verdiler. El emeği göz nuru yaptıklarının yanısıra yiyecek içecek standları da bu sergiye maddi destek sağladı” dedi. Gelirlerin tamamı Şehit Aileleri Yardım Vakfı’na bağışlanacak. Koordinatörlüğünü Wanheimort Ayasofya Cami’ sinin yaptığı sergiye iştirak eden cemiyetler, Beckewert Selimiye Cami, Bruckhausen Yıldırım Beyazıt Cami, Hüttenheim Yeni Cami, Beck Yeni Cami, Meiderich Yunus Emre Cami, Rheinhausen Eyüp Sultan Cami, Hochfeld Muradiye Cami, Wanheim Eyüp Sultan Cami, Hamborn Genç Osman Cami, Ruhort Koca Kocatepe Cami, Osteker Mehmet Akif Cami, Laar Sultan Ahmet Camileri kadın kolları katıldı.

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