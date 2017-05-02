2 Mayıs, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi, Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans’ın, Diyanet Vakfı’na bağlı Beringen’deki Fatih Camii hakkında uyarıda bulunduğu ve olumsuz rapor verdiği yönündeki açıklamalarını yalanlamasının ardında Beringen Fatih Camii gündemdeki yerini koruyor. İslam karşıtlığının yükseldiği ve Türk camilerinin hedef tahtasına oturtulduğu Belçika’da ilginç şeyler oluyor. Çok sayıda Türk nüfusun yaşadığı Beringen kentinde paralel yapı olarak adlandırılan FETÖ’çularında ağırlıkta olduğu bir şehir olmakta. Beringen Belediye Başkanı Maurice Webers, Türkiye Gazetesine yaptığı açıklamada “Fatih Camii ve imamı ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türk toplumunu ve Belçika’daki tüm Müslümanları töhmet altında bırakmak doğru değil. Bu, hiç kimseye fayda sağlamaz” dedi. Türkiye Gazetesini makamında kabul eden ve sorularımızı cevaplayan Webers, “N-VA Partisi özellikle Müslüman toplumu tahrik etmek için zaman zaman çeşitli açıklamalarıyla tahrik ediyor. N-VA’lı bakanlar adeta bilinçli bir şekilde belirli bir kesimin oylarını ve oyununa alet olmakta. Özellikle Müslümanları ve son dönemde Türk toplumuna yönelik tahrik edici sözlerin sarf edilmesi sadece Türk toplumuna değil aynı zamanda bir belediye başkanı olarak beni de rahatsız etmekte. Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Homans yaptığı açıklamada, istihbaratın rapor verdiğini, bu yüzden Fatih Camii hakkında işlem başlattığını ve resmen tanınan camiye verilen tüm ödeneklerin kesileceğini duyurmuştu. İstihbarat teşkilatı, Diyanet Vakfı imamlarını da ajanlık yapmakla suçlayan Homans’ın yalan söylediğini bir açıklama yaparak ortaya çıkardı. Bu elbette çok güzel bir gelişme. Bakan Homans ilk gün Beringen Fatih Camii hakkında sarf ettiği iftira ve yalan sözlerin ardında Belçika basınının yoğun telefon trafiğine yakalandım. Belediye başkanı olarak Beringen Fatih Camii hakkında suçlamaları Belçika medyasından öğreniyorum. Belediye sınırlarımız içinde olup biteni elbette en iyi bilenlerin başında ben ve emniyet güçlerimiz olur. Fatih Camii ve imamı ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Bizimle bir rapor da paylaşılmadı. Türk toplumunu ve Belçika’daki tüm Müslümanları töhmet altında bırakmak doğru değil. Bu, hiç kimseye fayda sağlamaz. İlk günkü bakanın talihsiz açıklamalarının ardında inan ki Türk toplumunun sokağa dökülüp eylem yapacak olmasından çok korktum. Çünkü Türk toplumuna galaya niye getirecek sözlerin sarf edilmesi elbette endişe verici. Beringen Türk toplumunu çok ama çok teşekkür ediyorum, sokağa dökülmediler” dedi

Sorunumuz yok

Beringen Belediyesi olarak bizim Türk toplumu ile hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Türk medyasının Beringen Fatih Camii ile ilgili neden gerekliği ilgiyi göstermediğini de bir anlam veremediğini dikkat çeken Webers, “Türkiye’deki siyasetin buraya taşınmasını Sıçak bakmadığımızı her zaman belirttim. Gülen cemaati olsun, AK Partili bakan ve milletvekilleri olsun hiçbir kurumun düzenlemekte olduğu etkinlikleri karşı çıkmadık. Maalesef geçtiğimiz yıl 15 Temmuz darbesi sonrası istenmeyen olaylarda belediye sınırlarımız içinde yaşandı. Darbe girişimini tepki göstermek için sokağa çıkmaya anlayabilirim ama taşkınlık yapılması doğru bir tutum değil. Beringen Fatih Camii bizim için önem arz etmekte ve Fatih Camii hakkında yapılan iftiralar elbette son verilmeli. Bakan Homans’a Türk toplumundan ve Fatih Camii yöneticilerinden özür dileyecek misiniz? Sorusu karşısında elimde gizli belge var. Buna göre hareket ettim. Araştırmalarımız sürüyor iddiasında bulunuyor. Hâlbuki haklı olduğuna dair tek bir delili yok” şeklinde konuştu. Başkan Webers ile görüşmemiz esnasında hazır bulunan Beringen Sp.a (Sosyalist) Teşkilat Başkanı Abdülkadir Yılmaz, “Bakan Homans’ın, Belçika’nın en büyük ikinci caminin tanınmasını geri çekmesini doğru bulmuyorum. Sessiz sedasız kimsenin haberi olmadan bunu yapması neye dayanıyor? Eğer Bakan Homans’ın bir şüphesi varsa gelsin bizzat Beringen toplumuyla görüşsün. N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partili Bakanın amacı Beringen Belediyesi’ni olumsuz göstererek, 2018’de yapılacak olan yerel seçimlerde oylarını artırmaktır. Belçika’daki yetkililerin FETÖ’çülerin oyununa düşmemelerini arzuluyorum. Türkiye’deki siyasi gelişmeleri buraya yansıtmayan diyenler, kendileri buraya yansıtmakta. Örneğin N-VA Partili Bakan Liesbeth Homans, Zuhal Demir, Ben Weyts ve partiye mensup vekiller olmakta” dedi

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