2 Mayıs, 2017

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Alman hükümeti, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine yönelik kesilen mali yardımları yeniden verme kararı aldı.

Alman hükümeti, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) yönelik kestiği mali yardımları yeniden başlatacak. Alman Aile, Kadın ve Gençlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, DİTİB tarafından bu tür olayların bir kez daha yaşanmayacağı şeklinde kendilerine güvence verildiği belirtilerek, “Tüm ilgili hususlar dikkate alınarak daha önce onaylanmış projelere yeniden finansman sağlanması kararlaştırılmıştır.” ifadesi kullanıldı. DİTİB’in, “Demokrasiyi yaşamak! Aşırı sağa, şiddete ve insan düşmanlığına karşı aktif olmak” adlı projesi ile sığınmacılara yardım konusunda hazırlanan diğer bir projesinin bakanlık tarafından desteklendiği aktarılan açıklamada, bu iki proje için bu yıl sonuna kadar DİTİB’e yaklaşık 1 milyon avro verileceği kaydedildi. Bakanlık, bazı imamların Diyanet İşleri Başkanlığı adına Almanya’daki cami derneklerinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yandaşları hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle DİTİB’e yönelik mali yardımlarını kesmişti. Federal Başsavcılık, ocak ayında 6 DİTİB imamı hakkında tutuklama talebinde bulunmuş ancak Federal Yargıtay bu talebi reddetmişti.

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