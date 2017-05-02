2 Mayıs, 2017

Yorum Yok

Selahattin Özdemir

SCHWAEBİSCH HALL – Balıkesir’in Karesi ilçesi ile Schwäbisch Hall arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının 10. yıldönümü 27 Nisan 2017 Perşembe günü Schwäbisch Hall’de düzenlenen törenle kutlandı.

Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı’nın da katıldığı kutlamalar vesilesiyle Schwäbisch Hall’de yeni açılan bir yola “Karesi Weg” adı verildi. Kutlama törenine Karesi’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yansıtacak ve ayrıca ekonomik ve ticari bağları geliştirecek şekilde zengin ve kalabalık bir heyetle katılan Karesi Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür edildi. Ayrıca Karesi heyetine gösterdikleri misafirperverlik ve yakın ilgi nedeniyle de Schwäbisch Hall Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Sayın Hermann-Josef Pelgrim’e teşekkür edildi…

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

