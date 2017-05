2 Mayıs, 2017

Mustafa Tığlı

Mustafa Tığlı

REKCLİNGHAUSEN – Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti ( KRV )’ne bağlı Recklinghausen şehrinde Ordulu 28 yaşındaki Can Gümüş adlı Türk kökenli taksi şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Can Gümüş şehir içerisinde Dortmunder Straße karşı yönden gelen halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Otobüsün altında sıkışan taksi şoförünü olay yerine gelen itfaiyeye ait kaza kırım ekipleri çıkardı. Genç sürücü tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Polis, genç sürücünün kalp krizi geçirmiş olduğundan şüpheleniyor. Olay, otopsinin ardından netleşecek. 50 bin Euro’luk maddi hasarın meydana geldiği trafik kazasında, otobüs şoförü ile birlikte üç yolcu da yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Can Gümüş’ün cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

