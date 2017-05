2 Mayıs, 2017

Mehmet Güzel

GÄRTRINGEN- Avrupa’da Türklere ait en büyük et entegre tesisi Murat Lamm GmbH, geçtiğimiz günlerde kapılarını halka açtı. Gärtringen şehrinde bulunan kesimhanede düzenlenen açık kapı gününde Murat Lamm tesislerini çoğunluğunu Almanların oluşturduğu yaklaşık 6 bin kişi ziyaret etti, Murat Lamm kesimhanesini gezerek ürünler hakkında bilgi alan vatandaşlar aynı zamanda ürün satış bölümünden alışveriş yapma imkanı da buldular. 3bin metrekare alana sahip tesislerde Günlük 25 ton kapasiteye sahip olan Murat lamm sahiplerinden Mevlüt Kabalar “Murat Lamm olarak geriye baktığımızda yarım asra yaklaşan bir başarı hikâyesi görüyoruz. Bu da, ürünlerimizi daima mükemmel olarak sunma çabamız ve müşterilerimizin sadakati ile mümkün oldu. Bunun için en başta müşterilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Helâl kesimlerimizi Gärtringen’deki modern kesimhanemizde, tıbbi veteriner kontrolünde gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde, etin en iyisini tadacağınızı %100 garanti ediyoruz” Kalite, deneyim ister, Murat Lamm GmbH, başından beri işin içinde olan bir şirket. Almanya’da döner üretimi var olduğundan beri et üretiminin kalite standartlarını kusursuz hale getirebilmek için çaba sarf etmekte. Bölgedeki en eski Türk kasabı olan Babaları Süleyman Kabalar’ın kurduğu firmayı daha da büyüterek bütün Avrupa’yı kapsayan geniş bir piyasaya hitap eden Murat Lamm GmbH’nın sahipleri Faik ve Mevlüt Kabalar, açık kapı gününde vatandaşlarla özel olarak ilgilendiler. Yarım asırdan beri, Horb ve Gärtringen kentlerinde, kesimhane, satış ve üretim bölümleri ile hizmet veren Murat Lamm GmbH, Almanya ve çevre ülkeler olmak üzere oldukça geniş bir bölgenin döner, et ve işlenmiş et ürünleri konusunda bir aranan bir marka durumunda. Açık kapı günü nedeniyle gazetemize bir açıklama yapan firma sahipleri Faik ve Mevlüt Kabalar; ” açık kapı günümüze olan ilgi bizi sevindirdi hem müşterilerimiz hem de merak eden dostlarımız geldiler tesislerimizi gezme ürünlerimizi tanıma fırsatını buldular, sonuç olarak Murat Lamm olarak bizim için önemli olan müşteri memnuniyeti bu bizim için vazgeçilmezimiz” Murat Lamm kesimhane dışında kurulan çadırlarda misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

