2 Mayıs, 2017

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avusturya, Almanya, Danimarka, İsveç ve Norveç gibi Schengen bölgesinde yer alan ülkelerin uyguladığı geçici sınır denetimlerinin son kez olmak üzere altı aylığına daha uzatılmasını önerdi.

Öneriyi yayımladığı basın açıklamasıyla duyuran AB Komisyonu, tedbir amaçlı olmak kaydıyla ve alternatif düzenlemeler tamamlanana kadar AB Konseyinden son kez sınır denetimlerinin altı aylığına daha uzatılmasının onaylamasını talep etti.

Genel durumun düzelmesine rağmen Yunanistan’da hala çok sayıda kaçak mülteci ve sığınmacı bulunduğu kaydedilen açıklamada, sınır kontrollerinin sağlanması için geçen sene ekimde göreve başlayan Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Gücü’nün ise daha fazla geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Komisyon denetimlerin daha önceki dönemlerde olduğu gibi sınırlı şekilde uygulanacağını vurgularken, Schengen bölgesi üyelerine sınır güvenliğini sağlamak için alternatif önlemler almaları tavsiyesinde buludu. Üye ülkelerin kamu güvenliğini sağlamak için sınır geçişlerinde polis denetimini ve diğer ülkelerle iş birliğini arttırmaları önerildi.

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmerman konuyla ilgili açıklamasında, “Ortak çabalarımız sonucu dış sınırlarımız artık çok daha güvenli ve güçlü. Beraber çalışarak hem güvenliği hem de serbest dolaşımı garanti altına alabiliriz. Altı ay içinde iç sınır kontrollerinin olmadığı, tam anlamıyla işlevsel bir Schengen bölgesi düzenine dönüş yapabiliriz.” dedi.

AB Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ise işlevsel bir Schengen bölgesi düzeninin yeniden inşa edilmesinin önemine vurgu yaparak, iç sınır kontrollerinin son kez uzatılacağını kaydetti. Avramopoulos, üye ülkelerin sınır geçişlerinde polis denetimini arttırarak iç sınır kontrollerinin kaldırılmasına hazırlık yapmaları gerektiğini ifade etti.

Öte yandan AB Komisyonu’nun açıklamasında Türkiye ile AB arasında anlaşmaya varılan ve geçen sene uygulamaya konan “mülteci anlaşması” sonrasında Yunanistan’a gelen kaçak göçmen sayısında yüzde 97’lik bir düşüş olduğu kaydedildi.

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