3 Mayıs, 2017

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İSA AKSOYLU

KÖLN – Almanya’da Mobilya Sektöründe 16 yıldır hizmet veren ve kuruldukları günden buyana adından söz ettirmeyi başaran Efelisan Mobilya Köln yakınlarındaki Langenfeld kentinde 2.şubesini 2 kat daha büyüterek büyük bir açılışa imza attı. Langenfeld mağazasını iki kat büyüterek Almanya’nın en büyük Türk Mobilya mağazası haline dönüştüren başarılı iş adamları İsa ve Deniz Karaca kardeşler bundan böyle Köln ve çevresinde 6 bin 200 metrekarede Efelisan Möbelhaus teşhir ve satış mağazası ile farklı renk ve model mobilyalarla NRW Bölgesine renk katmaya devam edecekler. Köln ve Düseldorf şehirlerinin tam orta noktasında bulunan Langenfeld kentindeki Raifeisen caddesi 1 numarada okunan dua ve kesilen kurdele ile açılışı gerçekleşen mağazaya çok sayıda iş adamı, seçkin davetli ve vatandaş katıldı. Büyük ilginin gördüğü açılışın ilk gününde alışveriş mağazalarının da içerisinde olan Efelisan Mobilya mağazasında mobilya alanında her türlü ihtiyaca cevap verecek ürünler bulunuyor. Yatak odalarından oturma gruplarına, yemek odalarından çocuk odalarına kadar mobilyaları satışa sunan Efelisan, ayrıca sehpa çeşitleri, kauçuk süngerleri, şark köşeleri ve kanepe çeşitlerini de satışa koydu. Bunun yanı sıra züccaciye mutfak ürünleri ve ev tekstil ürünleri ile de evini yenilemek isteyenlerin yada yeni ev kuracak olanların tek adresi olma yolunda göz dolduruyor.

BÜYÜK AÇILIŞA ÖZEL SÜPER %50 ‘YE VARAN İNDİRİMLER

Efelisan’ın Mobilya Mağazası sahipleri İsa ve Deniz Karaca kardeşler “Efelisan ismi ile Bremen’de uzun yıllardır hizmet sunuyoruz. Köln ve çevresinden gelen müşteri kapasitemizin artması ve buradan gelen yoğun talepler üzerine bundan iki yıl önce açtığımız şubemizi iki kat daha büyüterek 6 bin 200 metrekarede A’dan Z’ye bir evin ihtiyacı olan binlerce kaliteli ve özel ürünleri mağazamızda müşterilerimizle buluşturduk. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinden getirttiğimiz ürünlerimizi müşterilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni açılışımıza özel birbirinden farklı seçenekleri yüzde 50’ye varan fiyatlarla satışa sunduk.

İnternetten alışverişin tek adresi

Efelisan Mobilya ayrıca kurulduğu günden buyana internetten alış verişinde tek adresi konumunda bulunuyor. Mevcut www.efelisan-mobilya.de adresinden güvenli alış veriş imkanı sunan Efelisan mobilya sitede bulunan binlerce ürün yelpazesi ile göze çarpıyor. Sipariş verilen ürünler başta Almanya olmak üzere Danimarka, Hollanda ve Belçika’ya da ürün teslimatı yapılıyor.

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