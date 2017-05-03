3 Mayıs, 2017

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Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Kasım 2010 tarihinde kurulan Pfalz Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU-Pfalz) tarafından geleneksel olarak organize edilen işverenlere yönelik kahvaltı programı Ludwigshafen Best Western Hotel’de gerçekleştirildi. Her kahvaltı programında değişik konuları gündeme alarak işverenleri bilgilendiren TDU-Pfalz, bu defaki konusu sağlık oldu. İşverenlerin daha verimli olması için sağlıklarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen TDU-Pfalz Başkanı Ender Önder, bu tür etkinliklerde sağlık konusuna dikkat çekmek istediklerini dile getirdi.

İŞADAMI İSMAİL TORUN’UN ACISI

Önder, kahvaltı öncesi yaptığı konuşmasında; 2017 senesinin kendileri için çok kötü başladığına dikkat çekti. İşadamı ve derneğin kurucularından İsmail Torun’u kaybetmenin kendilerine büyük acı verdiğini dile getiren TDU-Pfalz Başkanı, eksikliğini kimsenin dolduramayacağını vurguladı. “Büyük insanlar fikirleriyle, orta insanlar olaylarla, küçük ve alçak insanlar da dedikodularla uğraşır. Sizler büyük insanlar olduğunuz için fikirlerle uğraştığınızı biliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

İŞADAMLARI SAĞLIĞINA DİKKAT ETMİYOR

Büyük ilgi gören kahvaltı programında Kardiyolog Prof. Dr. İbrahim Akın kalp sağlığı konusunda bilgiler aktardı. Günümüzde kalp krizine yakalanma riskinin arttığına dikkat çeken Prof. Akın, bilhassa işverenlerin stres ve yemek yeme alışkanlıklarının kalp krizine davetiye çıkarttığını vurguladı. Ardından söz alan Ürolog Dr. Gökhan Ergin ise, böbrek rahatsızlıkları ve böbrek taşı hakkında bilgiler sundu. Böbrek taşının hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Ergin, bu konuda günlük su tüketiminin önemini ifade etti. Dr. Ergin, çeşitli böbrek taşlarını sine vizyon eşliğinde göstererek oluşmaması için ne gibi önlemler alınabileceği konusunda işverenleri aydınlattı. Program sonunda her iki uzman doktor işverenlerin sorularını cevaplandırdı.

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