3 Mayıs, 2017

Yorum Yok

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Almanya’da aşırı hız tutkunlarını dizginlemek için bundan bir kaç ay evvel faaliyete giren römork radarlara vatandaşların öfkesi dinmek bilmiyor. Şimdiye kadar çeşitli engeller ile işlevini durdurmak isteyen halk, son olarak çareyi römork radarı yakmakta buldu. Önceki gece saat 22.54 sularında itfaiyeye B9 otobanında Germersheim istikametinde Dudenhofen mevkiinde yeşillik alanda yangın ihbarı yapıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye yangının yeşillik alanda değil oraya yeni yerleştirilen römork radarın yandığını tespit etti. Yangının söndürülmesinin ardından havada benzin kokusunun bulunması yeni nesil radarın kendiliğinden yanmış olma ihtimalini ortadan kaldırdığı ifade edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattığı da verilen bilgiler arasında.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

