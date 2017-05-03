3 Mayıs, 2017

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Selahattin Özdemir

HEiLBRONN- Türk Ocağı’nın düzenlemiş olduğu geleneksel Türk Kültür Festivali bu yıl da renkli geçti. Düzenlenen festivalde Türkiye’den esintiler yaşandı. Her toplumdan katılımın yoğun olduğu festivale, binlerce kişi katıldı. Almanya Türk Federasyon Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, siyasi parti temsilcileri, bölge dernek ve cemiyet başkanları da katılarak, Heilbronn Ülkü Ocağı’nın düzenlemiş olduğu bu anlamlı festivale destek verdiler. Almanya Türk Federasyon Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, vatandaşlar buluşarak hasret giderdi ve sohbet etme imkanı buldu. Türk bayraklarıyla süslenmiş festivalde Türk mutfağının leziz yemekleri katılımcılara sunulurken ilahiler, müzikler ve de folklör ekibinin sunduğu gösteriler çok yoğun ilgi çekti. Havanın da güzel olması münasebetiyle festivale katılımı daha da arttırdı.

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