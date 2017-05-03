3 Mayıs, 2017

Yorum Yok

Gülsüm Tan-Hasan Akdoğan -BREMEN

Doğumuyla bütün kainatı onure eden Peygamber Efendimiz’in 1446’ıncı doğum yıldönümü, Bremen ve çevresi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) dernekleri tarafından düzenlenen ekinlikle kutlandı. “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” konulu Bremen Deniz Saray Event Center’de gerçekleşen program, şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ardından Cengiz Çam Hoca’nın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

-Birlik ve beraberliğimizi korumalıyız

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösteri ile devam eden programın açılış konuşmasını yapan DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Kılıç, birlik ve beraberlik açısından bu programların ne denli değerli olduğuna dikkat çekti.

Son zamanlarda DİTİB’e karşı olan suçlamalara değinen Kılıç, bu suçlamaların teşkilatın, hak istediği, kardeş kuruluşlarla iş birliği yapması, güçlü, birlik ve beraberlik içerisinde olduğundan kaynaklandığını belirterek, “Almanya’da yaklaşık 6 milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu toplumun, siyasetçi, öğretmen, doktor, avukat gibi her alanda bizlere ihtiyaçları var. Bize ihtiyacı olan topluma bizde gerekli hizmeti vereceğiz. Bu nedenle de çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeliyiz. Camilerimize sahip çıkmalıyız, Birlik ve beraberliğimiz korumalıyız” diye konuştu.

Selamlama konuşmaları ile devam eden programda Hannover Başkonsolosluğu Din İşleri Ataşesi Yusuf Ay, kutlu doğumların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1989 yılından beri peygamberimizi anma ve anlama amacıyla farklı başlıklar altında düzenlendiğini söyledi. Hz. Muhammed’i anma ve anlamak için bir proje hazırlığı içerisinde olduklarını belirten AY, gelecek yıl bu proje kapsamında altı bölgede bir hutbe yarışması düzenleyeceklerini ve birinci olan 6 yarışmacıyı Umre’ye göndereceklerini bildirirken, programı düzenleyen ve katılanlara teşekkür etti.

-Mümin insan emin insan demektir

Hannover Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Cemal Alsulu, Başkonsolos Banu Malaman’ın selamını ilettiği konuşmasında, “Müslümanlar olarak Kura’nı Kerim ve peygamberimizin hayatı bizlere rehber olmaktadır. Bu nedenle yüce kitabımızı iyi okuyup anlamalıyız. Mümin insan emin insan demektir. Dolayısıyla kendimize, ne kadar emin olduğumuzu sorgulamalıyız” dedi.

-Güven sarsan unsurlarlardan uzak durmalıyız

Programın hatibi T.C. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Doç. Dr. Cenksu Üçer, “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu “üzerine verdiği konferansta Hz. Muhammed’in güvenirlik yönünü anlattı. Genelde soru cevap şeklinde sürdürdüğü konuşmasında Allah sevgisi ve Hz. Muhammed’in dinimizdeki yeri üzerine dinleyenlerden aldığı yanıtlardan memnun kalan Doç. Dr. Üçer, Hz. Muhammed’in hayatının, Kur’an-ı Kerim’in pratik hali olduğunu belirtirken, “Peygamber olmadan öncede emin bir insan olarak bilinen Hz. Muhammed, bize İslam kültürünü kazandırma konusunda en büyük örnektir. Bizde Müslümanlar olarak O’nu örnek alarak bu dünyanın en güvenilir insanı olmalıyız. Kur’anı Kerim’de de dikkat çekilen ‘yalan, kıybet, gizli kusurları araştırmak, kibir ve gösteriş, dedi kodu, emanete ihanet gibi güveni sarsan unsurlarlardan üzak durmalıyız” şeklinde konuştu.

Kevser İlahi Gurubu, okuduğu ilahilerle gönüllere hitap ettiği program,

DİTİB Bremen bölge camileri öğrenci gurubu sundukları ilahilerle göz doldurdu. DİTİB Bremen bölge camileri arası düzenlenen İstiklal Marşı yarışması birincisi Azra Cengiz,

şiirin tüm kıtalarını içtenlikle ezber okumasıyla taktir gördü.

Katılanlara kırmızı gül takdim edildiği programda, Eyalet Milletvekili Oğuzhan Yazıcı (CDU) ile birlikte Bremen ve çevresi Türk Sivil Toplum Kuruluşlarından başkan ve temsilciler, Türkçe ve Türk Kültürü dersleri öğretmenleri, din görevlileri ile yaklaşık bin civarında peygamber sevdalıları yer aldı. Heyecan ve coşkunun bir arada yaşandığı program, toplu dua ile son buldu.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

