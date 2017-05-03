3 Mayıs, 2017

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Muzaffer Çetin-

HEİDELBERG- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 97’nci yılı kutlamaları Reilingen Frirz-Mannherz salonunda şiir, dans, tiyatro ve müzik gösterileriyle coşkuyla kutlandı. Heidelberg, St.Leon Rot ve Hockenheim ve Çevresi Türk okul aile Birliklerlerinin bölge öğretmenleri ile birlikte hazırladığı, Reilingen Fritz-Mannherz-Halle de kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramı 600 den fazla misafirin katılımıyla muhteşem bir program ile başarılı şekilde kutlandı. Programa Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol , Reilingen Belediye Başkanı Stefan Weisbrod, öğretmen ve siyaset bilimcisi Yakup Divrak ve Baden TOAB Federasyonu Başkanı Kemal Ülker ve diğer dernek temsilcileri katıldı. Törende konuşan Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol, Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak, bu önemli günü çocuklara armağan ettiğini söyledi. Örnekol, şöyle dedi; ”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 97’nci yılını kutladığımız bugün 15 Temmuz’da demokrasiye karşı yürütülen haksız mücadelenin ihanetlerin inanç ve azimle üstesinden gelen yüce milletimiz ve çocuklarımız için daha da kıymetlidir. Coğrafyamızda yaşanan acılar, çocukların çaresizliği, savaşın yıkımları da sahip olduğumuz milli değerlere sıkıca sarılmanın ve başta Suriyeli çocuklar olmak üzere yardıma muhtaç bütün çocuklara sevgi eliyle yaklaşmamızın korumamızın önemi kat kat artmaktadır. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı umutlarımızı yeşertmeye, barışı yurttan dünyaya taşımaya devam edecektir” dedi.

BAYRAMI DÜNYA ÇOCUKLARIYLA KUTLUYORUZ:

Baden TOAB Federasyonu Başkanı Kemal Ülker, ’23 Nisan, sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal’in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza sevgi ve güvenini göstermektedir. Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından öğrencilerden oluşan koro 23 Nisan şiiri okudu. Çocuklar halk oyunları Dans gösterisinin ardından öğrenciler, Keman ve Piyona dinletisi, Aşuk ile Maşuk gösterisi, kırmızı başlıklı kız fiyesi, Akrobatlar jimnastik gösterisi, Karagöz – Hacivat, Sinsheim Hint grubu dans gösterisi sunuldu. Programdan sonra, olağanüstü bir titizlik ile hazırlanan ve sunulan programdan dolayı dernek temsilcilerine ve öğretmenlere ve katkıda bulunan velilere teşekkür ettiler.

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