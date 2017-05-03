3 Mayıs, 2017

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Kâmil Yılmaz

Frankenthal-Worms-Viernheim – Avrupa’daki Milli Görüş teşkilatları, 12 farklı ülkede yaklaşık 155 bin kişiye gül dağıtarak İslamiyet hakkında bilgi verdi. Kısa adı İGMG olan İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları tarafından organize edilen “Buyurun, ben Müslümanım” adlı etkinliğin üçüncüsü, 200 farklı noktada düzenlendi. Genel merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan İGMG, cadde ve meydanlara kurulan stantlarda yoldan geçenlere gül ve İslamiyet hakkında broşürler dağıttı. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan İGMG Rhein-Neckar-Saar (RNS) Bölgesi Kurumsal İletişim Başkanı Akif Ünal, “Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliği, batılı ülkelerde İslâm ve Müslümanlar hakkında var olan ön yargıları kırmak amacıyla gerçekleştiriyoruz” dedi.

BİZİ, BİZDEN ÖĞRENSİNLER

Batılı ülkelerdeki bazı medya organlarının Müslümanları kötü tanıttıklarına dikkat çeken Ünal, “Bizi bizden öğrenmeleri için bu etkinliği düzenliyoruz” şeklinde konuştu. Akif Ünal, “Gül verdiğimiz kişilere İslami duruşu, topluma uyum sağlayan bireyler olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. İGMG olarak topluma fayda sağlamak için çalışmalar yürüttüğümüzü, hiçbir radikal grubu onaylamadığımızı anlatıyoruz” dedi. Teşkilatın gençlik kollarınca düzenlenen bu etkinliğin bir başlangıç olduğuna dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Kurumsal İletişim Başkanı, her Müslümanın bu tür etkinlikler düzenleyerek İslam’ın güzel ahlakını anlatması gerektiğini kaydetti. Ünal, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in güzel ahlakını batılı ülkeler başta olmak üzere herkese anlatmanın önemini de vurguladı. Bu yılki etkinliğe Rhein-Neckar-Saar Bölgesi olarak Frankenthal, Worms, Viernheim teşkilatlarının katıldığı da verilen bilgiler arasındaydı.

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