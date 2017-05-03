3 Mayıs, 2017

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DORTMUND- Bir milyondan fazla yurttaşımızın yaşadığı Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde (NRW) Türkçe derslerine katılımın azalması üzerine harekete geçen Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Federasyonu FÖTEV NRW, anadilin önemini anlatan bildiri ve afişlerle yurttaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyor. FÖTEV NRW Başkanı Dr. Aysun Aydemir ve başkan yardımcısı eğitimci- yazar Bahattin Gemici Türk Konsoloslukları önünde ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde 100 binden fazla bildiri ve afişi dağıtan tüm Türkçe gönüllülerine teşekkür ederek şunları söyledi: “Eyaletimizde 265 bin Türk kökenli öğrencimiz var. Bunların sadece 50 bini Türkçe dersine katılabiliyor. Derse katılmayanların oranı % 80’dir. Yirmi yıl önce 691 olan öğretmen sayımız 360’a düşmüştür. Anadilini öğrenmeyen çocuklar asimile olmaktan kurtulamazlar. Bu tehlikeli gidişe dur demek, yurttaşlarımızı anadilimiz konusunda duyarlı hale getirmek için el ilanları, afişler ve derse katılım dilekçesi hazırladık. Türkçe dersi verilmeyen okullardaki velilerimizin biraraya gelerek gerekli başvuruları yapmalarını, sorun yaşayan velilerimizin federasyonumuza başvurmalarını istiyoruz.” (İletişim adresi: FÖTEV NRW Nollendorfplatz 2, 44339 Dortmund Tel: 0176- 371 97 458 www.fotev.org info@fotev.de )

ANADİL ÖNEMLİ

Anadili dersinin önemine değinen eğitimci-yazar Bahattin Gemici anne babalara seslenerek şu görüşlere yer verdi: “Çocuk anadili ile ailesine, yurduna ve ulusal kültürüne bağlanır. Anadilini iyi öğrenen bir çocuğun kendine olan güveni artar. Anadilini iyi bilen çocuklar duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade ederler. Türkçe dersine katılan çocuklar başka dilleri de kolayca öğrenirler. Çokdilli çocukların ileride iş bulmaları daha kolaydır. Evde konuşulan Türkçe asla yeterli değildir. Bu ders okulda verilirse yararlı olur. Çocuklarımızın güzel okumasını, konuşmasını ve doğru yazmasını istiyorsak onları mutlaka Türkçe dersine gönderelim. Okulda Türkçe dersi yoksa veliler olarak bir araya gelelim, imza toplayalım. Okul müdürüne başvuralım; hakkımızı sonuna kadar savunalım. Öğretmenlerimize destek olalım. Türkçemize sahip çıkalım.”

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