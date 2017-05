3 Mayıs, 2017

D.Ali BAYSAL-GÖPPINGEN/GEISLINGEN.

Kısa adı UETD olan Union of European Turkish Democrats Würrtemberg bölgesine bağlı hizmetler veren UETD Göppingen şube derneğinin dernek başkanı Vedat Dağ öncülüğünde Geislingen an der Steige de gerçekleştirilen salon konferansı programına konuşmacı olarak İsparta Milletvekili Said Yüce katıldı. Geislingen DİTİB Yavuz Sultan Selim cami din görevlisi Selahattin Topsakal’ın Kuran-Kerim tilaveti okunmasıyla ve Şehitlere yönelik yapılan dualarla başlayan program UETD Göppingen şube dernek başkanı Vedat Dağ’ın yaptığı açılış konuşmasıyla devam etti. Yoğun bir katılımın izlediği salon programına başkan Vedat Dağ ev sahibi olarak davetlilere hitaben yaptığı selamlama konuşmasının ardından UETD Württemberg bölge sekreteri Mehmet Sağnak’da UETD’nin tanıtımını ve kuruluş amacı hakkında kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Programa konuşmacı olarak katılan İsparta Milletvekili Said Yüce de verdiği demeçte özetle şunları ifade etti “artık zenginleşen ve Şuhurlaşan bir Türkiye Var, 2017’nin çok daha güzel bahar çiçeklerinin açacağı güzel günler geleceğini umut ederek yaşıyoruz öyle de inanıyoruz Allah’ın izniyle öyle de olacak inşallah, bütün İslam dünyasının bakışları ve umutları Türkiye ye dönmüş durumda geçmişte birtakım sıkıntıların aşıldığı tekrar zenginleşen şuhurlaşan bir Türkiye var ve bu tabi ki bir takım komiteleri rahatsız ediyor ama hiç önemli değil bu bölgede tekrar barışı ve huzuru temin edecek şeyler yapılıyor Allah’ın izniyle bu mücadele den zaferle çıkacağız”. Program UETD Göppingen şube derneğine yeni katılanlara rojet takılarak ve çekilen aile fotoğrafının ardından Geislingen DİTİB Yavuz Sultan Selim camii ziyaret edildi.

