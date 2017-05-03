3 Mayıs, 2017

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Türkiye’de 2 Mayıs’tan itibaren ısı kullanımı, teknik altyapı ve yalıtım malzemesi kalitesini gösterecek ‘Enerji Kimlik Belgesi’ olmadan binaların alım satımı yapılamayacak, kiraya verilemeyecek, elektrik ve su abonelikler dahi alınamayacak. 2011’den önce ruhsat alınmış binalarda geçerli olacak.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu tarafından mevcut binalar için EKB çıkarılması için tanınan 10 yıllık süre 2 Mayıs 2017 tarihinde bitiyor. Adı geçen kanun ve bu kanuna bağlı olarak yayınlanan binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince bu tarihten sonra mevcut tüm binaların alım-satım ve kiralama işlemlerinde binanın yeni sahibine veya kiracısına, binaya ait Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu hale getiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları tarafından yetkilendirilmiş firmaların vereceği EKB belgesi hakkında merak edilen bütün konulara ekbbelgesi.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz…

EV SATILAMAYACAK, KİRAYA VERİLEMEYECEK, ELEKTRİK SU ABONELİKLERİ İÇİN DAHİ İSTENECEK

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile birlikte nasıl ki alım satımlarda tapu müdürlüklerinde DASK belgesi aranıyorsa, 2 Mayıs 2017 tarihinden sonra EKB de aranacak. EKB olmadan konut satışları gerçekleştirilemeyecek. Yeni kiracının doğalgaz, elektrik ve su aboneliklerini yenilerken de EKB belgesi aranacak. Nasıl ki, DASK belgesiyle depreme karşı nasıl binanın güvenirliğini ölçülüyorsa, EKB ile de binanın ısıtılmasından soğutulmasına kadar tüm verilerine ulaşılmış olacak. Binanın yeni sahibi bu belgeye bakarak enerji maliyetlerini önceden görebilecek.

7 MİLYON BİNANIN SADECE YÜZDE 5’İNDE EKB VAR

Türkiye’de 1 Ocak 2011’den önce yapılan ve bu kapsama giren bina sayısının 7 milyon civarında olduğu tahmin edildiğini belirten SZUTEST Genel Müdürü Işıklar, « Ne yazık ki şu ana kadar mevcut binaların sadece yüzde 5’i EKB’lerini çıkarmış durumda. 2 Mayıs 2017 sonrasında EKB düzenlemesi işleri çok yoğun olacağından, binasını satmak ya da kiralamak isteyen bina sahiplerinin bir mağduriyetle karşılaşmamaları için acele etmeleri gerekmektedir. » dedi.

BAKANLIĞIN YETKİ VERMEDİĞİ KURULUŞLARA İTİBAR ETMEYİN

Ülkemizde ne yazık ki yetkisi olmadığı halde EKB düzenlediğini iddia eden kuruluşlar bulunduğunun uyarısını yapan Işıklar, « Bina sahiplerinin ve site yöneticilerinin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün (YEGM) web sitesindeki aşağıdaki adreste bulunmayan kuruluşlara itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulunmak istiyorum » ifadelerini kullandı.

Kaynak: artı33

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