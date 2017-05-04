4 Mayıs, 2017

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LÜNEBURG – Hamburg Din Hizmetleri Ataşeliğinin organizesi ile Kuzey Almanya DİTİB derneklerinde eğitimine devam eden 13-17 yaş arası gençlere seminer düzenlendi. Jugendherberg Hitzaker’de düzenlenen seminere 70 öğrenci katıldı. Öğrencilere üç gün boyunca öğlene kadar Helal- Haram bilinci, ibadet, anne- baba hakkı, dini bilgiler, sosyal medya ahlakı ve benzeri konularda dersler yapıldı. Öğleden sonraları ise Lüneburg gezisi, mangal keyfi, spor müsabakaları ve diğer aktiviteler gerçekleştirildi. Namazlar birlikte cemaatle kılındı. Hadis ezberleme yarışması yapıldı.

Programı yakından takip eden Hamburg Din Hizmetleri Ataşesi Cahit KÜÇÜKYILDIZ, Teknolojinin sunduğu imkanlarla sosyal medya ve sanal alemin bağımlılığının insanlarımızı ve gençlerimizi etkisi altına aldığı bir dönemde bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu, arkadaşlık, kardeşlik ve fedakarlık duygularını geliştirici, Yeni arkadaşlıkların kurulduğu, arkadaşlıkların pekiştirildiği ortamlar oluşturulması gerektiğini ifade etti. Gençleri kaynaştırıcı ve eğitici bu tür faaliyetleri organize etmeye devam edeceklerini belirten KÜÇÜKYILDIZ, “Gençlerimiz dört gün çok güzel bir ortamda olmanın mutluluğunu yaşadılar, bilgileri pratiğe döktüler, hem öğrendi hem de eğlendiler. Canı gönülden hizmet eden din görevlilerimize, dernek yönetimlerimize ve velilere teşekkür ediyorum” dedi.

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