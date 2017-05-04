4 Mayıs, 2017

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Halil Uygun

ROTTERDAM – Hollanda’nın Amsterdam belediyesi tarafından verilen ‘Belediye Yoksulluk Parası’nı din dersleri ve cami ödeneklerini kullanmasını yasak getirdi. Amsterdam belediye meclisinin aldığı karar çerçevesinde fakir aileleri çocuklarını yardım amacıyla katkı sağlamak için verilen ‘Belediye Yoksulluk Parası’nı çocukların din dersleri ve camiye verilmesine yasak getirdi. Amsterdam belediyesinin görevlendirdiği belediye meclis üyesi Arjan Vliegenthart, Amsterdam belediyesi tarafından alınan kara çerçevesinde fakir aileleri çocuklarını yardım amacıyla katkı sağlamak için verilen ‘Belediye Yoksulluk Parası’nı çocukların din dersleri ve camiye verilmesine yasak getirdi. Beni de belediye görevlendirdi ve konu hakkında aileleri bilgilendirmem istendi dedi. Vliegenthart, “10 yıl önce Amsterdam belediyemiz tarafından ‘Belediye Yoksulluk Parası’ fakir aileleri yardım amacıyla hayata geçirilmişti. Dar gelirli aileler böylece belediyemiz tarafından verilen yardım parasını çocuklarının sınamaya gitmeleri, müzik dersi, spor etkinliğini katılmak ve spor yapmak. Okul masraflarını kullanma imkânı sağlanmıştı. Hatta yardım ile bisiklet alanlar son dönemde artış gösterildi. Geçtiğimiz ay ise ‘Belediye Yoksulluk Parası’nı Müslüman aileler arasında din dersi ve camiye verildiği ortaya çıktı. Bu da tepkileri neden oldu. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır. Amsterdam belediyesi olarak alınan karar çerçevesinde bundan böyle ‘Belediye Yoksulluk Parası’nı bundan böyle din dersi ve camileri kullanılması yasaklandı. Yapılan maddi yardımların camilere ve din derslerinde kullanılması kesinlikle yasak. 11 Milyon Euro ‘Belediye Yoksulluk Parası’ olarak verdiğimiz paranın camileri ve din derslerini akıttığını gördük ve bu rakamın küçük boyutta olmadığını da biliyoruz. Artık çocuklar parayı nerede kullanmak istediklerini kendileri karar versinler, veliler çocuklarının parasını kontrol altında tutmaya bıraksınlar” dedi

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