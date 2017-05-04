4 Mayıs, 2017

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İSA AKSOYLU

KÖLN – Dünya’nın en önde gelen havayolu şirketi gururumuz olan Türk Hava Yolları (THY), acentalarını bir birleriyle buluşturup kaynaştırma amacıyla dünya genelinde başlattığı ‘Turkish Airlines Bowling 2017 Turnuvası’ Köln’de düzenlendi. THY Köln Müdürlüğü organizesinde düzenlenen Bowling 2017 Turnuvası, acenteler arasında tatlı rekabet oluştururken, dostlukları da pekiştirdi. West Bowling salonunda bu yıl 3. kez gerçekleşen turnuvada, THY Köln Müdürü Yiğit Bilge Avcı, Pazarlama Şefi Mehmet Kutlutürk, İstasyon Şefi Yavuz Asüt ve büro çalışanlarının yanı sıra Köln’de Türk ve Alman acentelerden oluşan gruplar yer aldı. Oldukça keyifli ve bir o kadarda çekişmeli geçen turnuva sonunda THY sloganı “Widen Your World” yazılı beyaz tişörtleriyle guruplar halinde yarışan katılımcılar, puanlarının yer aldığı katılım belgelerini THY Köln yetkililerinden alırken, ilk üçe giren acentelere madalya verildi. Turnuvada en yüksek puan alan acenteler, İstanbul’da yapılacak seyahat ödüllü final turnuvasına katılacak. Diğer yandan, THY’nin uçtuğu 45 ülkeden 90 şehirde düzenlendiği Turkish Airlines Bowling 2017 Turnuvası’na bin acenteden 3 bin kişi katıldığı öğrenildi. Çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Türk Hava Yolları (THY) Köln Bölge Müdürü Yiğit Bilge Avcı “Türk Hava Yolları olarak günden güne büyüyen şirketimiz yolcularına en kaliteli hizmeti sunma yönünde günden güne kendini yenilemektedir. Bu bağlamda haftanın 7 günü günlük İstanbul’a 3 sefer uçuş gerçekleştiriyoruz. Dual Kabin Business Class uçaklarımızla gerçekleşen uçuşlarda yolcularımıza konforu ve güvenli uçuşu bir arada yaşatmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz ” dedi. Köln’de düzenlenen turnuvanın galibi THY Köln Acentesi Fatih Vakfı ise Almanya’da düzenlenecek turnuvaya daha sonrada kazandıkları taktirde İstanbul’da yapılacak seyahat ödüllü final turnuvasına katılmayı hak kazanacaklar.

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