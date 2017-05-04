4 Mayıs, 2017

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Muzaffer Çetin

PFORZHEİM- Almanya’nın Pforzheim şehrinde yaşayan Lise öğrencisi Deniz Sıla Uğurtaş (14) yakalandığı kan kanserinden (lösemi) kurtulmaya çalışıyor. Deniz Sıla’nın tedavisi için kendisine kök hücre nakli gerekiyor. Alman Kemik İliği Bağış Bilgi Bankası (DKMS) tarafından tedavi süreci başlatılan Deniz Sıla’nın tedavisi için, Kan bağış kampanyası başlatılıyor. Tübingen DKMS yetkilisi Andrea Autenrıeth, Karlsruhe Başkonsolosluğunda Konsolos Mebşure Taşkın, Pforzheim’daki Türk dernekleri temsilcileri ve Deniz Sıla’nın ailesi, Pforzheim Ordulular Derneğinde bir araya gelerek kan bağışı kampanyası tarihi ve yer tespitinde bulundular. Toplantıda konuşan DKMS yetkilisi Andrea Autenrıeth, DKMS kamu yararına çalışan kök hücre bankasıdır. Dünya genelinde yaklaşık 7 milyon üyesi olan bu büyük bilgi kök hücre bankası, geçen 25 yılda 56 binden fazla kök hücre nakli gerçekleştirerek hastalara yeni bir yaşam şansı sundu. Ancak birçok hasta için hala uygun bir verici bulunamamaktadır. Bu nedenle sizlere ihtiyacımız var. Sıla’nın tedavisi için, önemli bir hastalığı olmayan 17-55 yaş arasında herkesin kan örneği vererek Deniz ve lösemi olan diğer Türk hastalarına biraz da şans yardım ederse bir kan kanseri hastasına hayat bağışlayabilirsiniz dedi.

Açılı anne Gaye Demirtaş, ”Bu açılı ve sıkıntılı günümüzde bölgemizdeki yaşayan halkımızın duyarlılığı bize çok büyük bir güç veriyor. Duyarlı vatandaşlarımızı bağış günü salona gelerek 5 ml kan vermeye davet ediyorum. Verecekleri bir damla kan birçok canı kurtarabilir ve bir o kadar aileyi ayakta tutabilir. Bu açıyı ancak içinde bulunup yaşandığı zaman zor olduğunu anlıyorsunuz. Dileğim insanların bu acıyı yaşamadan tecrübe etmeleri. İnsanların bu hayırlı paylaşımların farkıdanlığının farkına varıp katılımlarını diliyorum. Bir anne olarak kızım için ve diğer lösemi çocuklar için her şeyi yapmak için var gücümle mücadele edeceğim. Bizlerle ilgilenen Türk basınına ve duyarlı insanlara, ailem adına Deniz’im hayallerini gerçekleşmesi adına teşekkür ederim” dedi. Kan bağış kampanyası 14 Mayıs Pazar günü saat 11 – 16 arası Hilda Gymnasium Bertha-Benz-Halle Kiehnle str 25 75172 Pforzheim’da yapılacak. Maddi yardımda bulunmak isteyenler ise: Kreissparkasse Ludwigsburg IBAN: DE84604500500030114416 nolu hesaba Kulanım amacı Deniz ismine havale edebilirler.

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