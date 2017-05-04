4 Mayıs, 2017

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Alman Yargıtay’ı lazerli göz ameliyatlarında örnek teşkil bir karar verdi. Karar, özellikle Türkiye’de lazer ile göz operasyonları yaptırıp masraflarını ceplerinden ödeyecekler için müjde niteliğinde oldu. Yargıtay, gözlük veya lensin tedavi değil sadece görme için gereç olduğunun altını çizdi ve 3 bin 500 Euro olan lazerli tedavi masrafının özel hastalık kasası tarafından üstlenilmesine hükmetti. Avukat Özkan Arıkan, “Kararın zorunlu hastalık sigortaları için de geçerli olma ihtimali yüksek” dedi.

Kaynak: SABAH.DE

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