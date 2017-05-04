4 Mayıs, 2017

Yorum Yok

MUSTAFA GEMİCİ

STUTTGART- POST Gazetesi Baden-Württemberg Bölge Temsilcisi Serdar Gürsoy ile Bölge Haber Müdürü Mustafa Karaman, T.C. Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı’yı makamında ziyaret ettiler. Temsilcilerimizi samimi şekilde karşılayan Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı duyarlığı yayıncılığı sebebiyle POST Gazetesi’ne teşekkür etti. Başkonsolos Akıntı, Türk medyasına Avrupa’da büyük görevler düştüğünü hatırlatarak “Evlere mutlaka Türkçe bir gazete girmeli. Bu yarınlarımız olan çocuklarımız için çok önemli. Ana dil, bir insanın kimliğini belirleyen en temel unsurlardan birisidir. Yabancı bir ülkede ana dilin önemi daha çok artmaktadır. Bu yüzden gelecek nesillere ana dilini öğretmek ve teşvik etmek gerekiyor. Akrabaların Belçika’da veya Fransa’da olsun dil babında ortak bir noktada buluşabilmeleri için Türkçe’yi iyi bilmek ve öğrenmek gerekiyor. Aile içinde ve arkadaş çevresinde Türkçe-Almanca karışımı yeni bir dil oluşmakta bunu önlemek gerekiyor. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede ana dillerini korumaları, gelecek nesillere aktarmaları, kültürel ve tarihî değerlerine sahip çıkma bilincinde olmaları” dedi. Başkonsolos Akıntı, gazetecimiz aracılığı ile aileleri de uyarıp “Yarınlarımız olan gençlerimiz hem Almancayı hem Türkçe’yi çok iyi öğrensinler. Bu konuda lütfen çocuklarınızın yanında olun” dedi. Baden Württemberg Bölge Temsilcimiz Serdar Gürsoy ise çalışmalarımız hakkında Başkonsolos Akıntı’yı bilgilendirdi ve sıcak karşılama için teşekkür etti.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

