4 Mayıs, 2017

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Murat Pehlivan

DUİSBURG- Duisburg’ta Vivo Cafenin sahibesi Birgül D.nin otopsi sonucu vurularak öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından Duisburg Polisi her yerde katil veya katilleri arıyor. Cafe Vivo’nun sahibi 46 yaşındaki Birgül D.’nin cansız bedeni, dün sabah (çarşamba) dükkanında bir çalışan tarafından bulunmuştu. Olay yerine gelen polis delil toplarken, cinayet aleti polis dalgıçları tarafından nehirde ve çevrede aranmış ancak bulunamamıştı. Birgül D.yi kimin veya kimlerin öldürmüş olabileceği henüz bilinmiyor. Polis 15 kişilek bir cinayet komisyonuyla olayı araştırıyor. Kriminal dairesi olayla ilgili bilgi vermek isteyenlerin 0203 – 280-0 numaralı telefonu arayabileceklerini bildirdi.

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