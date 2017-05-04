4 Mayıs, 2017

Yorum Yok

Selahattin Özdemir

HEILBRONN-Avusturya’da işçi olarak çalışan ve izinli geldiği memleketi Aksaray’ın Ağaçören İlçesi’nde 29 Nisan’dan beri kayıp olan 26 yaşındaki Fatih Yılmaz’ın, 1 Mayıs Pazartesi günü Kırşehir ile Şereflikoçhisar arasında bulunan Kızılırmak üzerinde Hirfanlı Barajı kıyısında cesedi bulundu. Jandarma ekipleri olay yerine gelip, soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen yapılan Fatih Yılmaz’ın cesedi, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz’ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

