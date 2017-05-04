4 Mayıs, 2017

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Mustafa Tığlı

DUİSBURG- Ordu Fatsalı bir işçi ailesinin kız çocuğu olarak Almanya’da dünyaya gelen Dr. Dilek Gürsoy, başarılı ameliyatları ile Avrupa’da aranan sayılı doktorlar arasında yer alıyor. Özellikle yapay kalp cerrahisi konusunda Avrupa’da ilk ve tek kadın doktor olan Dr. Dilek Gürsoy, Almanya dışında Hindistan ve Türkiye’de de önemli kalp ameliyatlarında yer aldı. Dünyada halen üzerinde çalışılmakta olan yapay kalp nakli cerrahisi konusunda uzman olan Dr. Dilek Gürsoy, görev yaptığı hastanede yılda 300 – 400 kalp ameliyatı gerçekleştiriyor.

AVRUPA’DA İLK VE TEK KADIN TÜRK YAPAY KALP UZMANI

Dr. Dilek Gürsoy, dünyada parmakla gösterilecek kadar az olan yapay kalp cerrahisinde Türkiye’de ameliyatlara katılarak, tecrübelerini paylaşıyor. Dünyada sayılı doktorlar arasında yer alan Dr. Dilek Gürsoy yapay kalp konusunda şunları söyledi: ” Çocukluğumdan beri kalp doktoru olacağım belliydi. Üniversite hayatında kalp cerrahı olmaya karar verdim. Çok çalıştım ve hedefime ulaştım. Hastanemizde, bay – pas ve özellikle yapay kalp ameliyatı yapıyoruz. Bu alanda Avrupa’da en büyük merkez olarak bizim hastanemiz. Sol kalp mekanik destek ameliyatları yapıyoruz. Bu konuda dünyaca ünlüyüz ve başarılıyız. Sol kalp mekanik destek ameliyatları ile hastamızı ameliyat sonrası internet üzerinden kontrol edebiliyoruz. Bu da bizim, hasta ile olan ilişkimizi kolaylaştırıyor. Nefes alamayan, aşırı ağrıları olan ve yürüyemeyenler için bu ameliyat bir çözüm. Ancak, bunu buradaki Türk vatandaşlarımız bu ameliyat konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Bazı doktorlar da hastaları bize genç gönderiyor. Bu durumda müdahale etmekte sorunlar yaşanabiliyor. Bu durumda da, ikinci bir sistem devreye giriyor. Hasta, iki taraflıda zarar gördükten sonra yapay kalp takmak zorunda kalıyoruz. Bu tür durumlarda kalbi kesip, yerine yapay kalp takıyoruz. Bu konuda Avrupa’da en çok ameliyat gerçekleştiren hastaneyiz. Ameliyat sonrası hastalarımıza 24 saat destek sağlıyoruz. Hastanemizde yılda 300 – 400 kalp ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Ne yazık ki böylesine dünyaca ünlü bir kalp hastanesi olmasına rağmen Türk vatandaşlarımız bu durumdan habersiz. Çok az sayıda Türk kökenli hastamız bize müracaat ediyor. Oysaki burada çok fazla Türk kökenli vatandaşımız yaşıyor. Dünyada bir çok ülkede yapay kalp ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de ve Hindistan’da bu ameliyatlarda yer aldım. Oradaki doktor arkadaşlarımıza tecrübelerimizi aktardım. Türk hastalarımızda genelde sol destek problemi oluyor. Madende çalışan hastalarımızda da genelde akciğer problemleri de yoğun. Türkiye’de de bu alanda yetişmiş çok iyi doktorlar var. Türk olmam, buraya tedaviye gelen Türk kökenli hastalar üzerinde olumlu etki yapıyor. O zaman hastalar kendilerini daha rahat hissettiklerini söylüyorlar. İleride kendi kliniğimi kurmak istiyorum. Almanya’da yaşayan Türk kökenli gençler azimli olsunlar. Yılmasınlar ” dedi.

YENİ YAPAY KALP

Yapay kalp cerrahisi konusunda dünyaca ünlü Prof. Dr Reiner Körfer’de, yapay kalp cerrahisinde Dr. Dilek Gürsoy ile birlikte çalışmaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, Dr. Dilek Gürsoy’un yapay kalp cerrahisi konusunda dünyada aranan isimlerden birisi olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Körfer, kendi adını taşıyan yeni nesil yapay kalp sisteminin önümüzdeki yıllarda hastalar üzerinde kullanılmaya başlanacağını belirterek, yeni yapay kalp sisteminin daha ufak ve kablosuz olacağını söyledi. Prof. Dr Körfer, hedeflerinin daha ufak ve daha kullanışlı maliyeti ucuz yapay kalpler tasarlamak olduğunu belirtti.

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