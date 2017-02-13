5. OKUL YARDIM KURSU AÇILDI

13 Şubat, 2017

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Rıfat Pala

KARLSRUHE: Karlsruhe Baş konsoloslugu Eğitim Ataşeliği himayesinde, Bruchsal Türk Okul Aile Birliği işbirliğin destegiyle başlatlan Okul Destek Kursu – Etüt yardım Merkezi) açılışı Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı Talebeler veliler eşliğinde DİTİB Bruchsal Sultan Ahmet camisinde açıldı.

Açılışa Bruchsal bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm çevre kentlerimizdeki veli ve anne-babalar okul aile birlikleri talebeler öğretmenler katıldı. Avcı,konuşmasında şunları dile getirdi. “T.C. Karlsruhe Eğitim Ataşeliği Türk çocuk ve gençlerinin Matematik, İngilizce, Almanca, Coğrafya, Tarih, Fizik ve Kimya gibi Alman okul derslerindeki başarısını artırmak gayesiyle Karlsruhe şehrinde 2 adet Spaichingen, Bretten ve bu gün açılışını gerçekleştiri’len Bruchsal şehri dahil 5 adet ve hepsi ücretsiz olarak hizmet veren ‘Okul Destek Kursu – Etüt Merkezi’ ile Türk çocuklarının okul başarısını gözle görülür bir şekilde artırmaya devam ediyoruz” dedi.

DESTEK VERDİK

Türk öğretmeni Eyüp Şener konuşmasında şunları dile getirdi. Eğitim Ataşeliği’nin yaptıgı kampanya dogrultusunda yürütülen Türkçe konuş benimle kampanyasına bizlerde Öğretmenler olarak ateşaliğimizin bu kampanyasına katılarak velilerimizin ihtiyaçları dogrultusunda deste vermek istedik velilerimiz bu konuya olumlu baktılar bu günde burada açılışını yaptık derslerimiz Matamatik ve Almanca 35 öğrencimiz bu derslere katılacak bu Öğrencilerimiz okullarında Almanca ve Matamatik dersleriyle takıntılı öğrenciler işallak verilen kurslarda başarılı olacaklar Konsoloslugun Ateşeliği bünyesinde Türk Okul aile birligini ve Türkçenin önemini velilerimize tanıtmış olacagız dedi. DİTİB Bruchsal Sultan Ahmet camii Din görevlisi Hasan kaymak konuşmasında şunları dile getirdi. Bu gün camimizde açılışını yaptıgımız Etüt yardım merkezi açılışı Camizde gercekleştirdik bizlerde Din görevlisi olarak çocuklarımıza din dersleri vererek yardımcı olmaya çalışacagız hayırlı olsun dedi.

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