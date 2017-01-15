5 yılda 300 üye

15 Ocak, 2017

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Cihan Arman – AUGSBURG

Alman-Türk Dostluk Derneği, Arif Diri başkanlığında ve yönetimdeki arkadaşları ile birlikte kuruluşundan bu yana çok büyük etkinliklere imza attılar. 300. üye sevincini ise, iş adamı Can Sarıer ve eşi Sibel Sarıer ile birlikte yaşadı. Üye sayısının çokluğu ile, Alman mercileri tarafından çok ciddiye alınan Alman-Türk Dostluk derneği, yaptığı etkinlikler ilede devamlı gündemde kalmayı başarıyor. Geride bıraktığı dop dolu beş yıl süre zarfında 300 üye sayısına ulaşan Alman-Türk Dostluk Derneği, Almamlar ile Türkler arasında adeta uyum köprüsü oldu. Millet vekilleri, belediye başkanları, firmalar, basın, sivil kuruluşlar, Türk ve Alman dernekleri ile devamlı iyi ilişkiler içerisinde olan Alman-Türk Dostluk Derneği, çıtayı dahada yükseltmeyi hedefliyor.

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