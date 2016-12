40 YILLIK HAİN PLAN BOZULDU

24 Aralık, 2016

Yorum Yok

15 Temmuz işgal girişimi bu kez Antalya’da düzenlenen seminerde ele alındı. Katılımcılar FETÖ terör örgütüne lanet yağdırdı ve ekledi: 15 Temmuz yeni Türkiye’nin dirilişidir. Bu ülke bir daha İstiklal Marşı yazmayacak….

Erdal Altuntaş – Cemil Baysal-Osaka

ANTALYA Redaktör Haber Dergisi tarafından Antalya’da düzenlenen 15 Temmuz ve Türkiye paneli geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı panele Ak Partili vekiller, yurtdışından ve yurt içinden çok sayıda medya mensubu katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Redaktör Dergisi İmtiyaz Sahibi İbrahim Gökdemir *

’15 Temmuz ve Türkiye konulu panelimize hoşgeldiniz. Bu organizasyonu gerçekleştiren Redaktör haber dergisi adına hepinizi selamlıyorum. Türkiye geride bıraktığımız 15 Temmuz’da ülke tarihinin en önemli olaylarından birini yaşadı. O gece Türk milleti uçurumun kenarından döndü. 15 Temmuz neydi sorusuna cevap ararsak: FETÖ marifetiyle işgal amaçlı darbe girişimiydi olabilir. Türkiye çok sayıda darbe teşebbüsü yaşamış bir ülkedir. Geçmişte örneklerini yaşadığımız darbe girişimleri genel anlamda ülkedeki siyasi yönetimi ele geçirir ve yönetimi yeniden sivillere bırakırdı. Fakat 15 Temmuz’da FETÖ eli ile yapılan girişimde FETÖ ve avaneleri işgal amaçlıyordu. Maalesef bu saldırılarda 250 vatandaşımız şehit oldu. Hain işgal girişimiyle ilgili en büyük olumsuzluk ise dış dünyanın olayları tam kavrayamamasıydı. Batılı dostlarımız işgal girişimini haftalar sonra fark ettiler. Fakat gerekli demokratik tepkiyi gösteremediler. Redaktör dergisi olarak bu etkinliği düzenleme ihtiyacı duyduk. Yerli ve yabancı katılımcılarımız amacıyla umarız dünya medyasında bu etkinlik yer alıyor. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Kazakistan Türk Hakları Medeniyet Vakfı Başkanı Ahmet Dağduran *Uzaktan yakından gelen herkesi saygıyla selamlıyorum. Anadolu’ya girişimizden bu yana Selçuklular, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi bu devlet ve bu millet çok ihanet gördü. Ama hepsinin üzerinde Allah’ın bize verdiği güçle bunların hesabını görmeye kendimizi ve milletimizi her şeyin üzerinde gördük. Bundan 10 yıl önce biz Kazakistan’da FETÖ’nün Türkiye’nin başına bela olacağını her zaman bildirdik. Fakat bir atalet var idi onu üzerimizden atmamıza 15 Temmuz sebep oldu. Bence 15 Temmuz gözümüzün açılması için büyük bir olaydır diye düşünüyorum. 15 yıl içerisinde sadece Kazakistan’daki okullar vasıtasıyla İngilizce öğretilen gençlerimiz Avrupa’dan gelen misyonerlerle öncelikli olarak Hıristiyan yetiştirilmek üzere çalışıldı. 15 yıl içerisinde sadece Kazakistan’da 500 bin kişi Hıristiyan oldu. İşi daha büyük boyutlara getireceklerdi. Ama cenabı hak onlara nasip etmedi. Her şerde bir hayır vardır diye düşünüyoruz. FETÖ tehlikeli bir adam ve beynindeki Amerikan Chip’i ile hareket ediyor. Manavın önüne sağlam malzemeye koydu FETÖ. Eğitim maskesiyle birçok projesini başarıyla harekete geçirdi. FETÖ İslamiyet’i kullanarak bu hale geldi. Aynı şey Avrupa’da oldu, Afrika’da oldu, Türkiye’de oldu. Amerikalılara asker yetiştirilmeye başlandı. Gazeteci arkadaşlarımızdan talebim lütfen dünyanın bu konuda uyanmasına sebep oldu. Cenabı Allah her zaman Türk milletini korumuştur kollamıştır koruyacaktır bundan zerrece şüphemiz yoktur. Dünyaya adaleti getirecek olan, anaların göz yaşını silecek olan millet Türk milletidir. Türk milleti yeniden kendi açısından da İslam devletleri açısından da bayrağımızı en yukarıya doğru çıkacaktır. Düşman maalesef Müslümanları birbirine kırdırıyor. Bundan sonra da çok sayıda örgütler çıkaracaklar. Bunu önlemenin bir yolu var. Türk dünyası birliği kurularak kendimize yeni bir zemin içerisinde yaşama alanı seçmeliyiz. Amaçları dünyadaki bütün Müslümanları Müslümanlara kırdırmak. Artık ikinci dirilişimiz başlıyor. Bu dirilişte hepimize büyük roller düşüyor. Halen daha birileri bunu dünyaya anlatmamız lazım diyorlar. Oysa Avrupa, Amerika, herkes biliyordu FETÖ’yü ve darbeyi. Şahsen ben Amerika’dan gelen herşeye şüphe ile bakıyorum.

Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan: Redaktör dergisine organizasyon için teşekkür ediyorum.

Ne zaman ülkemiz kalkınma dönemine girse herhangi bir yerlerden saldırıya uğradı. Ama milletimiz tüm bu saldırıları başarıyla atlattı.

Türkiye’de balyoz, Ergenekon gibi garip şeyler yaşandı ama bakınca hepsinin arkasında dış güçlerin olduğunu görüyoruz. Hepsinin Türkiye’yle hesabı var. Bunun son örneğini de 15 Temmuz darbe girişimiyle yaşadık. Sandıkta verdikleri dersi bu kez tankların önüne çıkararak cansiperane hareketleri dünyaya örnek oldu. 20. asır Türk asrı olacak ve bundan korkarak darbe girişimi yapmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. Bu millet emperyalist güçlerin esiri olmayacaktır.

SAYGI DURUŞU

Rusya Milletvekili Magavet Sultan Aliyev, öldürülen Rus Büyükelçi için saygı duruşunda bulunarak konuşmasına başladı. Rusya ve Türkiye her geçen gün dostluğunu geliştiriyor. Emperyal güçler Türkiye ve Rusya’nın dostluğunu kıskanıyorlar. Bu dostluğu bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat başaramayacaklar. 15 Temmuz’da Türkiye’de büyük bir darbe girişimi yaşandı. Türk milleti FETÖ’cülerin planını çok şükür bozdu. Ve bozmaya da devam ediyor. Güçlü Türk milleti ne helikopterden ne tanktan korktu. Ve dünyaya örnek olacak bir hareket sergiledi. Türk milletini bu duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanının nasıl korunması gerektiğini dünyaya göstermiş oldu. Biz Türkiye’yi bu konuda örnek aldık Biz biliyoruz ki Türkiye ve Rusya bundan sonra daha büyük ortaklıklara imza atacak. Özellikle turizm konusunda ilişkilerimiz daha da gelişecek.

TÜRK MİLLETİ DESTAN YAZDI

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Salim Uslu “REDAKTÖR dergisine bu anlamlı paneli sebebiyle teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milleti çok büyük bir kararlılıkla adeta tanklara kendisini siper ederek bir fedakarlık örneği göstermiştir. Sadece fedekarlık değil aynı zamanda kendi iradesine sahip çıkmıştır. Bununla da kalmamış dünyaya da demokrasi konusunda örnek olmuştur. Hiçbir millet yokki ki darbeye muhatap olmuş olmasına rağmen teslim olmamış olsun. Hiçbir millet yok ki direnme gücünü iradesini göstermiş olsun. 1993 yılında Rusya’daydım. O zaman parlamentonun alt kanadı Duma’nın bombalandığına tanık oldum. Afrika’da her gün darbeler oluyor. Güney Amerika’da her gün darbeler oluyor. Ama Türk milleti kadar bayrağını canından aziz bilip hayatını feda eden bir başka millet daha görmedim. Belki de İstiklal marşını yazan Akif’in Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın niyazına bir örnek teşkil edecek şekilde bu millete bir kez daha destan yazdırdı. Türk milleti 15 Temmuz’la bir destan daha yazdı. Bizim tarihimiz hep destanlarla dolu. Türkiye’de 17 kez darbe ve muhtıra girişimi olmuştur. Her birisinden de Türk milleti özgürlüğüne sahip çıkarak kurtulmuştur. Karşı durmasını bilmiştir. Belki de 15 Temmuz bütün bu tarih sürecinde vatanı, milleti kurtarmak adına yapılan tüm girişimlerin, koruma kollama adına yapılan tüm girişimlerin perde arkasındaki iyi çocuklar yaklaşımına karşı Türk milletinin yeter artık dediği gündür. 15 Temmuz’dan sonra hiç birşey eskisi gibi olmayacak dedik ve herşey milletin iradesine göre şekillenmektedir. Allah’tan Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Allah’tan bu aziz millet gibi bir milletimiz o var. O nedenle Türk darbelere, muhtıralara, kirli bilgilere rağmen reformlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu darbe girişiminde Avrupa Birliği’nden beklediğimiz ilgiyi göremedik. O günlerde ne yazık ki demokrasiden yana tavır koyması gereken AB, bize itidal tavsiye etmek gibi zavallı bir duruma düştü. AB 63 yıldır bizi kapısını bekletiyor. Oysa AB’nin bir çok üyesinden her yönden durumumuz çok çok iyi. Ama bizi kapının önünde bekletmeye devam ediyor’ dedi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook