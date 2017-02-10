87 KİŞİ BELÇİKA VATANDAŞI OLDU

10 Şubat, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Belçika’da yabancı kökenlilere yakından ilgilendiren vatandaşlık yasasın yürürlüğe girmesiyle beraber, çifte vatandaşlığa kabul edilenlerin oranı azılmakta. Geçtiğimiz yıllarda Federal Parlamento’dan geçen yasa ile Belçika vatandaşlığına geçiş ciddi şekilde zorlaştırılmıştı. Belçika kimliğine sahip olma kriterleri ağırlaştırıldı. Vatandaşlığa geçişlerde önceden 3 yıl olan ülkede ikamet süresi 5 yıla çıkartılırken, hem dil hem de sosyal ve ekonomik uyum şartları getirildi. Bundan böyle Belçika vatandaşlığına geçmek isteyen adaylar ya yaşadıkları bölgenin yerel dilini ya da ülkenin üç resmi dili olan Flamanca, Fransızca veya Almancadan birine hakim olma şartı aranmakta. Belçika Parlamento’nun Vatandaşlık Komisyonu’nda geçtiğimiz yıl toplam 2117 kişinin vatandaşlık talebi kabul edildi. Belçika Federal Hükümeti İçişleri Bakanı Jan Jambon yaptığı açıklamada, “Vatandaşlık yasasının zorlaştırılmasının ardında vatandaşlık talebinde bulunanların oranında azalma kaydedildiği gibi ret edilenlerin oranında da artış kaydedildi. 2007’de 8468 kişi Belçika vatandaşlık hakkını kazanır iken geçtiğimiz yıl bu rakam 2117 olmakta. Geçtiğimiz yıl 277 Faslı, 146 Kongo, 89 Romanya, 87 Türk ve 67 Bulgar vatandaşı Belçika vatandaşlığına geçen en çok yabancı uyruklular olmakta. Belçika vatandaşı olan 2117 kişiden 1349’u Flaman kesiminde, 562 Brüksel ve 447’si Walon kesiminde ikamet edenlerden oluşmakta. Ayrıca evlilik, aile birleşimi gibi başka nedenlerle 25610 kişi de Belçika vatandaşlığına geçmiş oldu” dedi

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