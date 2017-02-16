AB KORKUSU İLE YÜZLEŞİYOR

16 Şubat, 2017

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MehmetArdıç

STRASBOURG- Bu hafta Avrupa parlementosu Strazburg görüşmelerinde AP Genel Kurulunda, AP’nin Romanyalı üyesi Monica Macovei’nin hazırladığı AB shengen bölgesi terörle mücadele yönergesinde değişiklik teklifi ve raporu görüşülerek oylandı. Genel kurulda AB’ye dışardan gelen tehditler, artan terör tehdidi, ve Suriye’den dönen yabancı savaşçılar tehdidi gibi endişeler ileri sürülerek sınır kontrollerinde değişikliğe gidilmesi oylanarak kabul edildi. Kabul edilen bu değişiklik sonrası; Üye ülkelere hava, kara ve deniz yolu ile giriş yapan tüm yolcular üst düzey güvenlik kontrolünden geçirilerek ülkeye girmelerine izin verilecek. Önceki uygulanan terörle mücadele tedbirlerinde AB üyesi olan ülke vatandaşları daha az kontrolden geçirilmekteydi.

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