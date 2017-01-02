ABİ KARDEŞ PROJESİNE DEVAM

2 Ocak, 2017

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Ertan Pehlivan SİNDELFİNGEN-

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (İGMG)’ okul tatillerinde; sevgi, saygı, kardeşlik, dayanışmanın pekiştirilmesine katkı veren ve gelenekselleşen “Abi Kardeş” projesi, teşkilatın bir çok şubesinde başarıyla uygulanıyor. İGMG Württemberg Bölgesi Sindelfingen şubesinde; Fellbach, Herrenberg, Mühlacker şubelerinden proje kapsamında tam 55 ortaöğretim öğrencisibir hafta boyunca birlikte hoş vakit geçirdiler. Arkadaşlık, samimiyet, birlik, eğlence, sohbet, dua, gülmek, dertleşmek, namaz, sabır, şükür ve sevgi gibi hayata yön veren kavramlar hakkında geniş bir bilgi alan gençler, İslam’da birlik ve beraberlik kavramları hakkında dini sohbetler de dinledi, çeşitli oyunlar oynayıp kaynaştılar.

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