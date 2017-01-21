ABI’DAN ILIKKAN’A VEDA YEMEĞİ

21 Ocak, 2017

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Murat Pehlivan

DUİSBURG- Aktive Bürgerinitiative (ABI) dört yıllık görev süresi sona eren Düsseldorf Din Hizmetleri Ataşesi Ramazan Ilıkkan onuruna Duisburg şehrinin seçkin mekanlarından İhtiyar Balıkçı ‘ da veda yemeği verdi. Programa Ataşe Ilıkkan’ ın yanısıra Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel Essen Konsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Suat Okuyan, T.C. Münster Konsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Yüksel, İRG NRW Başkanı Avukat Muhammet Işık NRW Uyum Meclisi yönetim kurulu üyesi Canan Çelik, Duisburg Hacı Bayram Camii Başkanı ve ABI Başkan Yardımcısı Dr. Sezai Ak katıldı. Veda yemeği münasebeti ile gazetemize konuşan ABI Başkanı Şenol Birol Yıldırım, ” Sayın Ataşemizin görev süresi boyunca bizlere çok emeği oldu. ABI olarak istedik ki aramızdan ayrılmadan birlikte hoş bir sohbet ortamı oluşturalım. Sayın Başkonsolosum ve Sayın Ilıkkan başta olmak üzere davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum” dedi. “ABI’ nin Ataşemiz onuruna düzenlediği yemeğe benim de davet edilmem beni çok mutlu etti. Ramazan Bey, benim 15 aylık çalışma döneminde çok değerli katkılarını gördüğüm bir çalışma arkadaşımdı. Çok üzgünüz ama memuriyet maalesef böyle. Bende kendisine geniş katılımlı bir program düzenleyeceğim” dedi. ABI Başkanı Yardımcısı Opr. Dr. Sezai Ak, “Sürekli istişare içinde olduğumuz, sevdiğimiz, saydığımız Ramazan Hocamızın ayrılacak olması tabiki bizi üzüyor. Bununla birlikte kendisi ile irtibatı kesmeyeceğimizi, dostluğumuzun baki kalacağını hatırlatmak için bu yemeği düzenledik. Bu vesile ile davetimize bizleri kırmayarak icabet eden herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Ataşe Ilıkkan: Sizlerden ayrılmak gerçekten çok zor

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