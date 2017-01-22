ACILI BABA KIZINI ARIYOR

22 Ocak, 2017

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EBRİNGHAUSER – 3 aydır kızından haber alamayan baba Türk makamlarından yardım istedi. Hessen Eyaleti’ne bağlı Ehringshusen’de yaşayan Yozgatlı Cemalettin Doğan, 27 yaşındaki kızından 3 aydır haber alamadığını ve kızını görenlerin kendisine ulaşmasını istedi. Kızının internetten tanıştığı birilerinin tuzağına düştüğünden şüphelenen baba Doğan “Kızım Nurhan Doğan internetten birileriyle tanışmış ve 3 aydır kendisinden haber alamıyorum. Defalarca polise gitmeme rağmen yaşı reşit olduğundan dolayı yapabilecek birşeylerinin olmadığını ifade ettiler. Ben babayım. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın kızımdan haber alamıyorum. Gitmediğim, araştırmadığım yer kalmadı. Lütfen Türk makamları bana yardımcı olsunlar” dedi.

5 YIL ÖNCE ANNESİNİ KAYBETTİ

5 yıl önce eşini kaybeden ve kızının hasretiyle yanıp tutuşan baba Cemalettin Doğan “Kızım kardeşlerin ve ben seni çok özledik. Lütfen neredeysen bana telefonla ulaş. Biz seni her halinle kabul ediyoruz. Çalmadık kapı bırakmadık. Kardeşlerin ve ben seni çok özledik. Kimseden korkmana gerek yok. Bize bir şekilde ulaş veya polise ulaş” dedi. Baba Cemalettin Doğan kızını gören veya olay hakkında bilgisi olanların kendisine 0157 361 49 571 numaralı telefondan ulaşmasını istedi.

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