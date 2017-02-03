ACISI HÂLÂ YÜREKLERDE

3 Şubat, 2017

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3 ŞUBAT 2008’de Ludwigshafen’de çıkan yangın faciasında hayatını kaybedenler DİTİB Mevlana Camii’nde Kuran tilavetiyle anıldı

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – 3 Şubat 2008, yer Almanya’nın tam ortasında yer alan Ludwigshafen şehri. Karnaval geçidinin ardından nedeni belirlenemeyen yangında 5’i çocuk 9 Gaziantepli vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Üzerinden 9 sene geçen yangın faciasının çıkış sebebi tespit edilemezken, aradan geçen onca zamana karşı yüreklerdeki yangın ise henüz sönmedi. Yangın faciasında 2 kızını, eşini ve annesini kaybeden Kâmil Kaplan, olayın yıldönümü olan 3 Şubat 2017’de Ludwigshafen Türk-İslam Birliği DİTİB Mevlana Camii’nde Kuran-ı Kerim tilavetiyle bir anma organize etti. Cuma namazı saatindeki programa vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Ludwigshafen Mevlana Camii din görevlisi Osman Dikeç tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve salavatı şerifeler ile yangında hayatını kaybedenlerin ruhlarına Fatihalar ile birlikte gönderildi. Düzenlenen programa iştirak edenlere teşekkür eden Kâmil Kaplan, kaybettiklerinin acısının halen yüreklerinde yaşadıklarını kaydetti. Programın ardından kılınan Cuma namazı sonrası vatandaşlarımıza ölenlerin hayrına yemek ikram edildi.

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