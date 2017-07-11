- 11 Juli, 2017
Almanya’da Türklerin kurduğu parti, seçimlere katılabilmek için destek arıyor
Almanya’daki bir grup Türk tarafından kurulan Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten) partisi, genel seçimlere katılabilmek için, seçmenlerin imza destegine ihtiyaçları oldugunu açıkladı.
Geçtiğimiz gönlerde, Almanya’nin Köln kentinde kurulan Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten / ADD) Partisi’nin ismine Köln mahkemesinden yasak gelmiş, gerekçe olarak ise partinin logosunun Sağcı Parti AfD’nin logosuna benzemesi gösterilmişti.
Ralf Höcker’in, Alman aşırı sağcı parti AfD adına açtığı dava sonucunda yaklaşık 7 ay önce Almanya Parlamentosu’nun „Ermeni soykırımı“ yasasını onaylamasına tepki olarak iş adami Remzi Aru, Avukat Ramazan Akbaş ve Halil Ertem tarafından kurulan partiye Köln Mahkemesi tarafından yasak gelmişti.
„Partiye banka hesabi verilmemesi ve açılan 5 hesabın sebepsizce kapatılması sabırları taşırdı“ diyen partinin Basın Sözcüsü Uğur Karadağ, mahkemenin taraflı olduğunu, kendilerine çifte standart uygulandığını savunarak, kendilerine yapılan baskılara rağmen parti olarak büyümeye devam ettiklerini söyledi.
Parti sözcüsü, ‚Partimizin kısaltması olan ADD logosuna, aşırı sağcı parti AFD tarafından dava açıldı ve bu kısaltma mahkeme tarafından yasaklandı. Bunun üzerine arabalarımızdaki reklam yapışkanları dâhil, sosyal medya, resimler, reklam baskıları, rozetler, videolar vb. her yerden bu kısaltmayı kaldırtan mahkeme, bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı bizlere defalarca ceza yazdı‘ diye ekledi.
Kuruluşunun 11’inci ayında Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaletinde yaklaşık 14 bin oy almayı başaran partinin oyları, 2 hafta sonra, „sayım hatası olduğu“ gerekçesiyle aşırı sağcı parti AFD’ye verilerek yaklaşık 11 bine düşürüldü.
İki bin seçmenin imzası gerekiyor
Federal çapta kurduğu 6 Eyalet ile genel seçimlere girme hazırlığında bulunan Allianz Deutscher Demokraten partisinin seçime katılabilmek için eyalet basına iki bin kisinin, Alman vatandaşı ve seçme hakki bulunmak sureti ile imzasını isteyen Federal Seçim Komisyonu, partinin Almanya hukukuna göre parti olup olmadığına karar vermek için yaptığı toplantıda, Allianz Deutscher Demokraten’in yasalara uygun bir parti olduguna karar verdi ve uygulanan bu engellere anlam veremediklerini açıkladı.
Alman Demokratlar Partisinin Genel seçimlere katılabilmesi için, seçmenlerinin destegine ihtiyacı var. Parti yetkilileri, destek olmak için partinin sitesi www.ad-demokraten.de internet adresinden, info@ad-demokraten.de e-posta adresinden veya „AD-Demokraten“ facebook hesabi üzerinden bilgi alınabileceğini belirtti.