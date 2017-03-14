AFGAN AİLEYE DİTİB DESTEĞİ

14 Mart, 2017

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Aykan İnan

PFAFFENHOFEN – DİTİB gönüllü mülteci sorumluları başarılı bir uyum örneğine daha imza attılar. Pfaffenhofenli gönüllüler komşu belde Gerolsbach ile işbirliğinde bir Afgan ailenin Almanya’da kalabilmesini sağladılar. DİTİB Pfaffenhofen Ensar Camii Başkanı Recep Bal’ın yoğun çalışmaları sonucu yurtdışına gönderilmek üzere olan Afganlı Sherzad Rahmatullah, eşi ve beş çocuğu Gerolsbach/Alberzell beldesine yerleştirildi. Gerolsbach/Alberzell CSU’lu 1. Belediye Başkanı Martin Seitz, yedi kişilik Afgan aileyi bu beldeye yerleştiren DİTİB Başkanı Bal’a teşekkür etmek için ziyaret etti. Belediye Başkanı Seitz, “Hep beraber yardım ederek Afgan aileye dil kursu verilmesi sağlandı ve ev eşyası temin edildi. Bundan dolayı çok mutluyum. Almanya’nın her sene yurtdışından yüzbinlerce eleman getirerek gelecek için altyapı takviyesine ihtiyacı var. Zorlandığımız zamanlarda bu yardım ile geleceğe eleman temin edildi, yani Almanya’nın geleceğine hizmet edildi” dedi.

Camii Başkanı Recep Bal ise “Bu tür organizasyonlar ile yaşadığımız coğrafyada söz sahibi olduğumuzu ve Almanya’yı da koruyup kolladığımızın bilinmesini isteriz. Ama anavatanımız Türkiye’ye de sadık olmamız gerekir. Bizim işimiz barış ve huzuru yakalamak” dedi.

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